Träume sind Säume

Teilen

Jedes Jahr ein neuer Trikotsatz ist längst obligatorisch, und ein Trikot darf nicht nur ein Trikot sein, nein, es muss selbstverständlich eine tiefere Bedeutung besitzen. Ein Einwurf.

Fußball wird gerade nicht gespielt, Sommerpause, und trotzdem ist es eine aufregende Zeit für Fans: die Trikots für die neue Saison werden präsentiert (sollte es nicht schon Ende der vergangenen geschehen sein). Es ist ja so: Trikots sind der Stoff, aus dem Fanträume gestrickt sind, und diese Träume ebnen einen direkten Weg in die Geldbeutel. Die Klubs wissen das. Jedes Jahr ein neuer Trikotsatz ist längst obligatorisch, und ein Trikot darf nicht nur ein Trikot sein, nein, es muss selbstverständlich eine tiefere Bedeutung besitzen.

Das treibt Jahr für Jahr immer absurdere Blüten. Vor allem bei den großen Klubs scheint ein tiefsitzendes Bedürfnis zu geben, derart viel Geschichte in die Hemden zu stecken, dass die Säume besser doppelt vernäht sind, sonst droht alles zu platzen.

Das neue Heimtrikot von Manchester United zum Beispiel ist laut Hersteller inspiriert vom „industriellen Erbe Manchesters“. Genauer gesagt: „Mit seinen ikonischen roten Rosen in einem geometrischen Muster verkörpert das Trikot den Geist der Stadt, inspiriert von der Brücke zwischen Manchester und Salford, die während der industriellen Revolution gebaut wurden.“

Dass die kapitalistische Glazer-Familie aus den USA den Klub regelrecht ausnimmt? Egal. Ein Shirt, das an eine Brücke erinnert, welche „die tiefe Verbindung der ‚Mancunians‘ mit der industriellen Vergangenheit der Stadt symbolisiert“, hebt natürlich alle Widersprüche auf.

Aufgeladene Trikots

Vorbei die Zeiten, als Trikots für sich selbst stehen durften, inzwischen muss alles aufgeladen werden mit Hinweisen auf Klub- oder gar – noch etwas höher eingehängt – Stadtgeschichte. Die Vereine versuchen so Nähe und Identität zu stiften, wo in Wahrheit eine mitunter brutale Entfremdung stattfindet.

Das Trikot des Londoner Klubs Tottenham Hotspurs ist weiß? Quatsch, ein quasi unsichtbares Streifenmuster zeugt „von der pulsierenden Musikszene und Streetwar-Culture des Boroughs“.

Beispiel Paris Saint-Germain: Der Unmut der Fans gegenüber den katarischen Besitzern hat kritische Ausmaße angenommen, aber wenn die neuen Trikots von „La Ville Lumiere“, der Stadt des Lichtes, inspiriert sind und mit einer „leicht versetzten roten Grafik in der Mitte, die in blau übergeht, an die ikonischen Lichter von Paris erinnern, die mit dem Nachthimmel verschmelzen“ – dann kann die dekadente Vereinspolitik der Scheichs schon mal in Vergessenheit geraten, wenigstens kurzzeitig. Kostet ja auch lediglich 95 Euro, der Traum.