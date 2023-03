16-jährige Fußballerin tot: „Gibt keinen Trost in diesem unfassbaren Schmerz“

Von: Sascha Mehr

Charlotte Vellar wurde nur 16 Jahre alt. © MSV Duisburg/Twitter

Trauer beim MSV Duisburg: Nachwuchsspielerin Charlotte Vellar ist tot. Das Mädchen wurde nur 16 Jahre alt.

Duisburg - Der MSV Duisburg trauert um eine junge Spielerin aus dem eigenen Nachwuchsbereich, die im Alter von 16 Jahren verstorben ist. Auf Twitter und Instagram bestätigte der Verein den Tod von Charlotte Vellar: „Es gibt keinen Trost in diesem unfassbaren Schmerz. Der MSV trauert um Charlotte Vellar, die mit nur 16 Jahren viel, viel zu früh verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und Team-Mitgliedern. Wir wünschen euch Kraft für diese unfassbar schweren Momente.“

16-Jährige Nachwuchsspielerin tot: MSV Duisburg trauert

Über Einzelheiten zum Tod der Nachwuchsspielerin machte der MSV Duisburg in seinem Tweet keine Angaben. Die Verteidigerin spielte bis 2018 beim TV Kapellen, einem Klub aus der nordrhein-westfälischen Stadt Moers, bevor sie in den Jugendbereich der Duisburger wechselte. Beim MSV war sie bis zu ihrem Tode in der U17 aktiv. Als Lieblingsspielerin nennt sie auf der Webseite des MSV Duisburg Nationalspielerin Giulia Gwinn, die beim FC Bayern München unter Vertrag steht.

Die Anteilnahme ist riesig. „Wir sprechen unser Beileid aus und wünschen ganz viel Kraft“, kommentierte beispielsweise die Frauenabteilung des SV Meppen bei Instagram und auch die Frauenabteilung des VfL Wolfsburg sprach ihr Mitgefühl aus: „Unser aufrichtiges Beileid. Wir sind in Gedanken bei euch und allen Angehörigen.“

16-Jährige Nachwuchsspielerin tot: Große Anteilnahme bei Twitter und Instagram

Nicht nur Vereine kommentieren die Meldung des MSV Duisburg, auch Freunde und ehemalige Mitspielerinnen drückten ihr Beileid unter dem Post des Vereins aus. „Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Danke, dass ich dich kennenlernen und mit dir vier Jahre in einer Mannschaft spielen durfte“, schreibt eine ehemalige Teamkollegin auf Instagram.

„Ruhe in Frieden mein Sonnenschein“, kommentierte eine weitere Ex-Mitspielern den Beitrag des MSV Duisburg über den Tod von Charlotte Vellar.

Im Video: Profi stirbt mit nur 25 Jahren

Erst kürzlich kam Fußball-Profi Anton Walkes vom US-amerikanischen Team Charlotte FC bei einem Bootsunfall vor der Küste von Miami ums Leben. Der 25-jährige starb an den Folgen der beim Unfall erlittenen Verletzungen. (smr)