Suche nach Lewandowski-Nachfolger beendet? FC Bayern München hat namhaften Torjäger im Visier

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München will einen Mittelstürmer für kommende Saison verpflichten und hat einen Torjäger aus der Serie A im Visier.

München - Beim FC Bayern München läuft es nach einer kleinen Durststrecke wieder richtig rund. Im DFB-Pokal steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im Viertelfinale, in der Champions League gelang ein Sieg im Hinspiel des Achtelfinales bei Paris Saint Germain und in der Bundesliga ließ der deutsche Rekordmeister Verfolger Union Berlin keine Chance. Damit der Verein auch in der kommenden Saison erfolgreich ist, sucht Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach einem neuen Mittelstürmer.

FC Bayern München sucht neuen Stürmer

Harry Kane ist der absolute Wunschstürmer des FC Bayern München, doch ob eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers realisiert werden kann, wird sich erst in einigen Wochen entscheiden. Salihamidzic braucht Alternativen, falls ein Kane-Transfer scheitert und hat offenbar einen weiteren Angreifer an der Angel. Wie die italienische Sportzeitung Corierre dello Sport berichtet, steht Dusan Vlahovic weit oben auf der Liste des FC Bayern München. Der Serbe in Diensten von Juventus Turin ist ausgewiesener Torjäger und noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung.

Sein Verein Juventus Turin hat derzeit nicht nur finanzielle Probleme, sondern auch sportliche. Dem Traditionsverein wurden vom Sportgericht des FIGC wegen Bilanzfälschung 15 Punkte abgezogen, die den Klub in der Tabelle der Serie A weit zurückwerfen. Eine Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison scheint außer Reichweite. Die Folge könnte sein, dass zahlreiche Stars Juventus Turin im Sommer verlassen werden. Letzte Chance an der Teilnahme an der Königsklasse wäre der Gewinn der Europa League, wo es im Achtelfinale gegen den SC Freiburg geht.

FC Bayern München: Kommt Vlahovic?

Für Vlahovic zahlte Juventus Turin einst 80 Millionen Euro Ablöse, doch wird der italienische Traditionsverein diese Summe auch nur annähernd wieder einnehmen können bei einem Verkauf? Durch die finanziellen Probleme könnte „Juve“ gezwungen sein, die Ablöseforderung nach unten zu korrigieren. Juventus Turin, das ohne die Einnahmen aus der Champions League in der kommenden Saison weitere finanzielle Einbußen befürchten muss, ist darauf angewiesen, Geld durch Transfers einzunehmen. Deshalb könnten mehrere Spieler womöglich unter Marktwert wechseln.

Unterdessen überzeugt eine Leihgabe des FC Bayern München bei seinem neuen Klub und hat sich einen Stammplatz erkämpft. Sein Ziel bleibt eine Rückkehr an die Säbener Straße. Außerdem zeigt der FC Bayern München offenbar Interesse an einem Juwel von Manchester United und will den Offensivspieler an die Säbener Straße holen.