FC Bayern München plant Verstärkungen – Namhafter Torjäger nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hält die Augen nach Verstärkungen offen. Ist ein Torjäger aus Italien eine Option an der Säbener Straße?

München - Der FC Bayern München hat nach dem Sieg im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain weiter die Chance auf das Triple, bestehend aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und eben dem Henkelpott in der Königsklasse. Trotz des starken Kaders und der bislang erfolgreichen Saison hält Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Augen nach möglichen Verstärkungen offen für die kommende Spielzeit. Die Kaderplanung beim deutschen Rekordmeister ist längst angelaufen und ein Mittelstürmer steht trotz der Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting weiter auf der Einkaufsliste.

FC Bayern München sondiert Transfermarkt

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es im vergangenen Sommer zum FC Barcelona zog, füllte Choupo-Moting die entstandene Lücke perfekt aus. Der Angreifer avancierte zum Torjäger und machte sich im Verlauf der Saison unverzichtbar für Trainer Julian Nagelsmann. In Kürze wird er aber 34 Jahre alt und es ist fraglich, wie lange er noch auf diesem Niveau solche Leistungen bringen kann wie in den vergangenen Wochen und Monaten. Ein weiterer Mittelstürmer soll deshalb ab Sommer die Flexibilität erhöhen.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Wunschkandidat bleibt weiterhin Harry Kane von Tottenham Hotspur, doch ob ein Transfer des englischen Nationalspielers zum FC Bayern München wirklich realistisch ist, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Hasan Salihamidzic muss sich nach Alternativen umschauen und könnte womöglich ihn Italien fündig geworden sein. Seit geraumer Zeit wird der deutsche Rekordmeister mit Dusan Vlahovic in Verbindung gebracht. Das italienische Online-Portal Tuttomercatoweb berichtet nun, dass es zwei Interessenten gibt für den Angreifer: Manchester United und eben den FC Bayern.

FC Bayern München: Vlahovic eine Alternative?

Juventus Turin hat derzeit große Probleme. Finanziell sieht es alles andere als gut aus beim italienischen Top-Klub und auch sportlich droht ein Fiasko. Dem Traditionsverein wurden vom Sportgericht des FIGC wegen Bilanzfälschung 15 Punkte abgezogen, die den Klub in der Tabelle der Serie A weit zurückwerfen. Über die Liga ist eine Qualifikation für die Champions League ausgeschlossen. Einzig durch den Titelgewinn in der Europa League könnte sich die „Alte Dame“ noch für die Königsklasse in der kommenden Saison qualifizieren.

Vlahovic wechselte im Januar vergangenen Jahres für über 80 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus Turin, durch die finanziellen Probleme von „Juve“ könnte der Serbe nun unter Marktwert zu haben sein. Der italienische Top-Klub muss im Sommer Einnahmen durch Spielerverkäufe generieren und Vlahovic ist ein möglicher Abgang. Ob der FC Bayern München aber tatsächlich einen hohen zweistelligen Millionenbetrag für den 22-Jährigen auf den Tisch legt, ist doch sehr fraglich.

Unterdessen spielt Daley Blind, Neuzugang des FC Bayern München, seit einigen Jahren mit Defibrillator und macht Menschen mit Herzerkrankungen Mut. (smr)