Ablösefreier Torjäger Zaha im Visier des FC Bayern München?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer und könnte in der englischen Premier League fündig werden.

München/London - Der FC Bayern München will einen neuen Mittelstürmer für die kommende Saison verpflichten. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es zum FC Barcelona zog, klaffte eine Lücke im Sturmzentrum, die nicht geschlossen werden konnte. Zwar zeigte Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting seine Qualität und sprang als Torjäger zeitweise in die Bresche, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht, obwohl sein Vertrag kürzlich um ein Jahr verlängert wurde.

Name Wilfried Zaha Alter 30 Verein Crystal Palace Position Linksaußen/Mittelstürmer

FC Bayern München sucht Mittelstürmer

Lange galt Harry Kane als Wunschlösung des FC Bayern München, doch zuletzt ist es auffällig ruhig geworden um den Stürmer von Tottenham Hotspur. Ebenfalls im Gespräch waren in den vergangenen Wochen Victor Osimhen von der SSC Neapel und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt.

Beide Stürmer haben aber langjährige Verträge bei ihren Vereinen und wären nicht unter 100 Millionen Euro zu haben. Eine Summe, die für den deutschen Rekordmeister zu viel sein könnte.

Wilfried Zaha von Crystal Palace. © IMAGO/Sebastian Frej

Nun fällt aber ein weiterer Name im Zusammenhang mit der Stürmersuche des FC Bayern München. Wie das Online-Portal Foot Mercato berichtet, zeigt der deutsche Rekordmeister Interesse an Wilfried Zaha von Crystal Palace. Der 30-Jährige will seinen auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und wäre ab Sommer ablösefrei.

FC Bayern München: Zaha im Visier?

Neben dem FC Bayern München sollen auch Borussia Dortmund, der FC Arsenal und die AS Monaco um den Ivorer buhlen. Fast hätte es Zaha bereits im Jahr 2020 an die Säbener Straße gezogen, die Verantwortlichen des FC Bayern sollen sich wegen der Corona-Krise aber aus Kostengründen gegen eine Verpflichtung entschieden haben.

Zaha durchlief die Nachwuchsabteilung von Crystal Palace und wurde beim Londoner Klub 2013 Profi. Bis auf zwei kurze Intermezzos bei Manchester United und Cardiff City, verbrachte der 30-Jährige seine gesamte Karriere bei Crystal Palace und wird ganz sicher als Legende in die Vereinsgeschichte eingehen. Gut möglich, dass er seinen letzen großen Vertrag aber nicht bei seinem Herzensklub unterschreibt, sondern ein neues Abenteuer wagt. (smr)