FC Bayern München: Top-Klub will Verteidiger – Wechsel für Rekord-Ablöse?

Von: Sascha Mehr

Ein Premier League-Klub sucht aktuell nach Verstärkungen – und hat einen Star des FC Bayern München ins Visier genommen.

München – Der FC Bayern München zeigt in der laufenden Saison nicht diese Dominanz der vergangenen Jahre. Zahlreiche Spieler des deutschen Rekordmeisters hatten mit Formkrisen zu kämpfen, so auch Alphonso Davies.

Der Kanadier war in den vergangenen Jahren auf der linken Seite unverzichtbar und gesetzt. Bei der WM in Katar gelang ihm das erste Tor bei einer Weltmeisterschaft für Kanada, womit er es in die Geschichtsbücher schaffte. Nach dem Turnier fiel der 22-Jährige aber in ein Formloch.

FC Bayern München: Alphonso Davies rückt in das Visier von Newcastle

„Überspielt ist er nicht. Ich glaube, dass er teilweise sogar einen Tick zu viel will. Er hat das Herz am rechten Fleck und will Dinge beeinflussen, Gas geben, alles reinwerfen. Manchmal ist es einen Tick zu viel, wenn er den richtigen Moment für ein Abspiel verpasst“, sagte Julian Nagelsmann nach dem Sieg beim VfL Wolfsburg über Davies. „Es ist normal in dem Alter, dass du nicht immer auf dem gleichen Niveau spielst, sondern auch mal eine kleine Phase hast, wo nicht alles gelingt.Das wird auch wieder anders werden“, so der Trainer des FC Bayern München weiter.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Trotz der Schwächephase hat offenbar ein englischer Klub großes Interesse an einer Verpflichtung von Alphonso Davies. Wie der britische Transferinsider Ben Jacobs in seiner Kolumne bei CaughtOffside berichtet, beschäftigt sich Newcastle United intensiv mit dem Linksverteidiger des FC Bayern München. Die Position wurde von Newcastle als Schwachstelle im eigenen Kader gemacht und soll im Sommer höchste Priorität besitzen.

FC Bayern: Alphonso Davies ist unverkäuflich

An den finanziellen Mitteln dürfte es nicht scheitern, denn durch die Übernahme eines Staatsfonds Saudi-Arabiens gilt Newcastle United als einer der reichsten Vereine der Welt. Das mittelfristige Ziel des Klubs ist es, um die englische Meisterschaft mitzuspielen und mit Vereinen wie Manchester City auf Augenhöhe zu sein. In der laufenden Saison machen sich die Transferausgaben bereits bemerkbar. Innerhalb weniger Monate ist aus dem Abstiegskandidaten ein Anwärter auf die Champions League-Plätze geworden.

Alphonso Davies vom FC Bayern auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. © Ulrich Wagner / Imago Images

Doch ob Newcastle United es wirklich schafft, Alphonso Davies loszueisen, ist fraglich. Der 22-Jährige gilt als wichtiger Baustein der Zukunft beim FC Bayern München und gilt als unverkäuflich. Der deutsche Rekordmeister dürfte nur ins Grübeln kommen, wenn der Premier League-Klub ein unmoralisches Angebot in dreistelliger Millionenhöhe abgibt - und selbst dann wäre ein Abgang des Kanadiers nicht garantiert.

Unterdessen hält der FC Bayern München Ausschau nach möglichen Verstärkungen und hat offenbar einen englischen Nationalspieler im Visier.