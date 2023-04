Titelrennen: Traurige Wahrheit

Von: Daniel Schmitt

Fassungslos: Ein Terzic und sein BVB verdaddeln womöglich den Titel: Foto: dpa © dpa

Bayern München ist so schwach wie seit Jahren nicht - und die Konkurrenz ist noch schwächer. Und schreibt den Titel ab. Was für ein Unfug. Ein Kommentar.

Der FC Bayern ist so schlecht wie nie in den letzten Jahren. Ein subjektiver Eindruck, der sich leicht untermauern lässt vom objektiven Zahlenwerk: 59 Punkte nach 28 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga hat der deutsche Branchenriese bisher gesammelt, mieser war die Ausbeute letztmals unter der Leitung des Tulpengenerals Louis dem I. (van Gaal). Es hüteten damals abwechselnd Kraft und Butt das Tor, kickten Breno, Contento, Ottl und Pranjic, ehrlicherweise auch Kroos, Schweinsteiger, Müller, Lahm und Robbery. 2011 war das, da hatten die Bayern tatsächlich nach eben jenen 28 Partien erst 51 Zähler geholt. Unvorstellbar irgendwie.

Und jetzt? Sind die Münchner also ähnlich schlecht wie - rein faktisch - vor zwölf Jahren unterwegs und trotzdem Erster, Spitzenreiter, Primus. Es ist dies die traurige Wahrheit der Bundesliga, das sogar sich selbst schlagende Bayern (Mané vs. Sané), welche mit Maulwürfen, zu kleinen Torhütern und hüftsteifen Verteidigern, mit Brazzos Fehlentscheidungen, noch nicht schlecht genug sind, um von der Konkurrenz einkassiert zu werden.

Es brachte dieses Wochenende gefühlt die zehnte Chance in der laufenden Runde zu Tage, die der große FCB dem kleinen Rest der Liga ließ, die Verhältnisse wenigstens einmal umzukehren. Für sich selbst, für die Fans, für alle - außer Münchnern, versteht sich. Mal wieder blieb sie ungenutzt. Von einer Mannschaft aus dem Borussenland, die noch vor drei, vier Wochen danach aussah, und auch so spielte, als sei sie wirklich eine Mannschaft, die verstanden hat, um was es in solch einem Titelkampf geht. Um Tore, um Siege, um Punkte. Nicht um Schönspielerei, um Nervenflatterei, um Last-Minute-Tölpelei. Sie traten da auf mit der reinsten Form von Konstanz. Der Konstanz eines Meister. Und plötzlich fallen sie wieder auseinander, erst im Duell gegen die Bayern, was offenbar nachhaltig Wirkung zeigt, dann gegen Chelsea und Leipzig, vor allem jetzt gegen Stuttgart, in Überzahl, nach 2:0- und 3:2-Führungen.

Ihr Trainer, Edin Terzic, versteht’s nicht, andere, die weiter weg sind, sowieso seit längerem nicht mehr. Und dann hakt der schockierte Coach im verständlichen Moment des tiefsitzenden Frusts bei nur zwei Zählern Rückstand prompt auch noch die Meisterschaft ab. Tenor: zu dumm, zu unfähig, BVB. Ist ja auch was dran.

Bloß: Man ahnt es ja bei den Bayern 2023, weitere Pleiten könnten folgen, sich weitere Chancen offenbaren. Die Dortmunder bleiben ein Titelkandidat, ob sie es nun selbst glauben können oder nicht.