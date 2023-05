Titelrennen in der Bundesliga: Vieles spricht für Dortmund

Von: Günter Klein

Meisterfeiern auf dem Münchner Marienplatz haben Tradition. © dpa

Bayern oder Dortmund? Wer wird deutscher Titelträger? Es finden sich manch Anzeichen, dass der Meister diesmal nicht aus München kommen wird. Eine Glosse.

Noch drei Spieltage sind zu absolvieren bei offener Meisterfrage – in jeder Fußballliga schlüge nun die Stunde der Versprechungen. Titelanwärter A motiviert die noch ausstehenden drei Gegner von Titelaspirant B durch Sachspenden, bevorzugt den Klassiker Nahrhaftes. Erstaunlicherweise hat sich das Modell auch ganz oben, in der Bundesliga, lange gehalten. Ist zwar schon über zehn Jahre her, dass es das letzte Mal der Fall war – aber wenn es für die Bayern mal gefährlich wurde im Saisonfinish, dann machte Uli Hoeneß eine Ladung mit Bratwürsten für die Bezwinger des Rivalen klar.

Doch würde das heutzutage noch einen Anreiz darstellen für die Dortmund-Widersacher Mönchengladbach, Augsburg und Mainz? Bei den Umsätzen, die im Spitzenfußball gemacht werden, haben Naturalien ihren Reiz verloren, zudem leben immer mehr Spieler fleischfrei – und bevor Hoeneß auch eine vegane Produktionslinie auflegt, wird er lieber mal nicht Meister.

Jedenfalls: Von den Bayern kommt gerade nichts, was die Dortmunder Kontrahenten anspornen könnte. Umgekehrt aber geht der BVB ganz tricky vor. Über den Oberbürgermeister hat Dortmund dem personifizierten Bösen, nämlich Schalke 04, angeboten, dass sich die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt Dortmund alias Lüdenscheid-Nord eintragen darf, wenn sie dazu beiträgt, die Bayern aufzuhalten. Das ist der ideelle Höchstpreis.

Am Samstag treten die Gelsenkirchener in München an und sind als 15. sogar leichter Favorit beim Tabellenersten, weil ja das alte Hoeneß-Prinzip gilt: „The trend is your friend.“ Zuletzt gewann Schalke bei Mainz, dem bewährten Bayern-Bezwinger. Bei den Nullfünfern geht die Kurve nun nach unten, am 34. Spieltag werden sie sich absehbar dem BVB ergeben, mit dem sie ohnehin die Jürgen-Klopp-Heiligenverehrung teilen.

Vieles spricht für Dortmund

Ganz schlechte Karten hat Bayern beim FC Augsburg, dem Gastgeber von Dortmund am 33. Spieltag. Manager des FCA ist Stefan Reuter, der zwar auch mal für Bayern, aber viel länger und viel liebender für den BVB gekickt hat, außerdem leitete er die Geschäfte des TSV 1860 München, als dem die Roten die Prozente an der Arena wegnahmen – sicher verspürt er Rachegelüste. Trainer des FCA ist Enrico Maaßen – gekommen von Borussia Dortmund II. Dass Augsburg am 33. Spieltag die Punkte locker weggeben kann, müsste am 32. verhindert werden. Durch den VfL Bochum, den Buddy-Klub der Bayern. Der VfL ist also moralisch zur Höchstleistung verpflichtet. Aber wahrscheinlich ist er auch der einzige Bundesligaklub, dem es auch was bedeutet, wenn es zusätzlich um die Wurst geht. Bayerns (dritt-)letzte Chance.