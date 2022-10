Timo Werner: Karriere, Titel, Freundin – Das sollten Sie über den DFB-Stürmer wissen

Von: Andreas Apetz, Joshua Schößler

Timo Werner im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Pressefoto Baumann/Imago Images

Timo Werner ist Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Doch bislang wollte es im Trikot des DFB noch nicht wirklich für ihn klappen. Was Sie über den Stürmer wissen sollten.

London – Timo Werner gehört zu den Sturm-Hoffnungen des DFB. Der Angreifer gewann mit dem FC Chelsea die Champions League und steht aktuell bei RB Leipzig unter Vertrag. Geboren wurde Timo Werner am 6. März 1996 in Stuttgart. Er ist der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Günther Schuh, der seine Vereinskarriere bei den Stuttgarter Kickers absolvierte.

Timo Werner startete seine Karriere beim TSV Steinhaldenfeld

Die Fußballkarriere von Timo Werner begann beim Cannstatter Verein TSV Steinhaldenfeld. Als F-Jugendlicher wechselte er zum VfB Stuttgart, wo er in der Jugend durchgehend für die Canstatter spielte. Bereits in der Saison 2012/2013 spielte er für die A-Jugend des VfB in der A-Junioren-Bundesliga, obwohl er in dieser Spielzeit auch noch für die B-Jugend berechtigt gewesen wäre. Mit 24 Treffern wurde er Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga-Staffel Süd/Südwest.

Am 1. August 2013 absolvierte Timo Werner im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2013/2014 sein Pflichtdebüt für die Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart, wobei er mit 17 Jahren der jüngste Pflichtspieldebütant in der Bundesligamannschaft des VfB war. Drei Tage später absolvierte er im DFB-Pokal 2013/2014 in der ersten Runde gegen den BFC Dynamo sein erstes nationales Pokalspiel.

Steckbrief zu Timo Werner

Name Timo Werner Geboren 6. März 1996 Geburtsort Stuttgart, Deutschland Sternzeichen Steinbock Größe 1,80 Meter Gewicht 76 kg Vereine VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Chelsea Größte Erfolge Champions-League-Sieger (2021), Confed-Cup-Sieger(2017)

2016 wechselte Timo Werner zu RB Leipzig

So erhielt Timo Werner als bester deutscher Nachwuchsspieler der Altersklasse U17 die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Gegen Bayer 04 Leverkusen debütierte er am 17. August 2013 mit dem VfB in der Bundesliga. Damit war er der jüngste Bundeligadebütant in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart. An seinem 18. Geburtstag, dem 6. März 2014, unterzeichnete Timo Werner beim VfB Stuttgart einen Profivertrag, der bis Ende Juni 2018 datiert war.

Doch bereits im Sommer 2016 wechselte Werner zu RB Leipzig und erhielt dort einen Vierjahresvertrag. In der Saison 2016/2017 erzielte er in 31 Spielen 21 Tore und sieben Vorlagen, was ihm den vierten Platz in der Torjägerliste sicherte und zum erfolgreichsten deutschen Torschützen machte.

Timo Werners beim FC Chelsea

So mauserte sich Werner langsam zu einem der besten deutschen Stürmer. Anfang 2019 lehnte er eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig zunächst ab, da er Ambitionen hegte, zum FC Bayern München zu wechseln. Nach längeren Verhandlungen entschloss sich Timo Werner jedoch, bei RB Leipzig zu verlängern. Doch bereits in der Saison 2020/2021 wechselte Timo Werner in die Premier League zum FC Chelsea. Mit den „Blues“ holte er gleich in seiner ersten Spielzeit auf der Insel den Titel in der Champions League.

Doch seine erste Saison für den FC Chelsea lief für ihn persönlich durchwachsen – wie auch seine zweite Spielzeit bei den Blues. In der Premier League-Saison 22/23 war Werner in 21 Partien an mageren fünf Toren beteiligt. Hinter der Neuverpflichtung Romelu Lukaku nahm er schlussendlich nur noch die Rolle des Einwechselspielers ein. Von Oktober 2021 bis April 2022 blieb Werner 189 Tage lang ohne Torerfolg.

Werners Rückkehr zu RB Leipzig

Im September 2022 holten die Bulls aus Leipzig ihren ehemaligen Schützling für 20 Millionen Euro von der Insel zurück nach Deutschland. Dort soll er laut dem technischen Direktor des Vereins, Christopher Vivell, eine „Rolle als Führungsspieler einnehmen“.

Timo Werner bei der deutschen Nationalmannschaft

Auf internationalem Parkett kann Timo Werner bereits Erfahrungen vorweisen. So spielte er bereits 2010 für die deutsche U15-Nationalmannschaft. 2012 spielte er für das deutsche U17-Nationalteam, 2013 für das deutsche U19-Nationalteam. Außerdem war er von Jogi Löw für den Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert worden. Bei der WM 2018 in Russland, die für die DFB-Elf desaströs verlaufen war, stand er unter anderem in der Startelf bei der 0:1-Auftaktniederlage gegen Mexiko.

22. März 2017: Timo Werner läuft erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auf

Confed-Cup 2017: Deutschland gewinnt das Turnier. Werner wird mit drei Treffern Torschützenkönig

WM 2018: Deutschland scheidet bereits in der Gurppenphase aus. Werner stand in jedem Spiel in der Startelf

EM 2021: Deutschland verliert im Achtelfinale gegen England

Werner wurde von Jogi Löw für den Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 nominiert, spielte aber nur beim Achtelfinal-Aus gegen England von Beginn an. Ob Werner bei der WM 2022 in Katar eine große Rolle spielen wird, hängt vor allem von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Timo Werner: Titel und Erfolge

Titel Jahr Champions-League-Sieger 2021 UEFA-Super-Cup-Sieger 2021 Klub-Weltmeister 2021 Confed-Cup-Sieger 2017

Timo Werner: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 09.08.2022 FC Chelsea RB Leipzig 20 Millionen Euro 02.08.2020 RB Leipzig FC Chelsea 53 Millionen Euro 01.07.2016 VfB Stuttgart RB Leipzig 23 Millionen Euro 01.07.2013 VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart - 01.07.2012 VfB Stuttgart U17 VfB Stuttgart U19 - 01.01.2011 VfB Stuttgart Jugend VfB Stuttgart U17 - 01.07.2002 TSV Steinhaldenfeld Jugend VfB Stuttgart Jugend ablösefrei

Eine Schwalbe bescherte Timo Werner einen schlechten Ruf

Beim Bundesligaspiel gegen Schalke 04 am 4. Dezember 2016 ging Werner im Strafraum zu Boden, ohne dass er berührt worden war. Dennoch wertete der Schiedsrichter das als Foul. Werner verwandelte anschließend den Strafstoß und wurde so zum Buhmann der Fußballwelt. Auch wenn er die Schwalbe später zugab, wurde er monatelang auf sämtlichen Bundesligaplätzen und sogar in der Nationalmannschaft mit Schmähgesängen bedacht.

Timo Werner: Freundin und Privates

Timo Werner war bis 2017 mit seiner Jugendliebe Julia Nagler zusammen. Nach seinem Wechsel von Stuttgart nach Leipzig ging die Beziehung auseinander. Mittlerweile ist Timo Werner mit Paula Lense zusammen. Sie ist die Tochter von RB-Sportpsychologe Sascha Lense. Sie lernte den deutschen Nationalspieler in der RB-Stammkneipe „B10“ kennen. Die beiden haben keine Kinder. (Joshua Schößler/Andreas Apetz)