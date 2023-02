DFB-Star spaziert bei Kurztrip über weltberühmte Brücke: „Ich habe dich gesehen“

Am Mittwoch wieder Champions League

Zwischen Bundesliga und Champions League hat sich Nationalspieler Timo Werner eine kleine Auszeit gegönnt. Am Sonntag zog es ihn nach Prag.

Leipzig - Timo Werner feierte am Samstag gegen den VfL Wolfsburg noch einen ungefährdeten 3:0-Sieg in der Bundesliga. Nur wenige Stunden später tankte er Sonne und Kraft in einer europäischen Hauptstadt: der DFB-Star von RB Leipzig unternahm einen Kurztrip nach Prag, wie tz.de berichtet.

Timo Werner spaziert mit Hund über die Karlsbrücke in Prag

Mit Hund an der Leine spazierte der deutsche Nationalspieler wie viele andere Touristen über die berühmte Karlsbrücke, die als Teil der Altstadt zum Weltkulturerbe zählt. Auf dem Foto ist im Hintergrund auch die Prager Burg zu erkennen, ein weiteres Wahrzeichen der Millionenstadt. Wer Werner außer seinem Vierbeiner begleitet hat, ist nicht überliefert - es ist aber gut möglich, dass seine Freundin Paula Lense das Foto geschossen hat.

Unter dem Bild, das Werner am Sonntagabend auf Instagram hochgeladen hatte, sammelten sich schnell einige Reaktionen von Fans. Klar, dass viele tschechische Fußballfreunde sich Hoffnungen auf einen Transfer in ihre Hauptstadt machten: „Komm zu Sparta“ oder „Komm zu Slavia“ war häufig zu lesen. Ein anderer meinte nur schlicht: „Ich habe dich gesehen.“

Mit Sicherheit dürfte es einige Menschen gegeben haben, die Werner in Prag erkannt haben. Das ist aber auch kein Problem - schließlich dürfte der Nachmittag des Stürmers nicht mit allzu großen Stress verbunden gewesen sein.

Von Leipzig aus ist es nicht weit in die tschechische Metropole: Die rund 250 Kilometer weite Fahrt dauert mit dem Auto nur knapp drei Stunden, mit dem Zug ist man etwa vier Stunden unterwegs.

Timo Werner mit Leipzig in der Champions League gefordert

Ein bisschen Ablenkung dürfte Werner vor der anstehenden XXL-Aufgabe sicher gut getan haben: Am Mittwoch kommt es im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zum Aufeinandertreffen mit Premier-League-Gigant Manchester City.

Die Bullen haben sich gegen Wolfsburg warmgeschossen, City verpatzte die Generalprobe dagegen mit einem 1:1 bei Aufsteiger Nottingham Forest.

Im Video: DFB-Pokal: Leipzig gegen BVB - Bayern empfängt Freiburg

Vielleicht schaffen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ja eine Fortsetzung der starken deutschen Auftritte in der Champions League: Der FC Bayern und Borussia Dortmund hatten ihre Hinspiele jeweils mit 1:0 gegen Paris und Chelsea gewonnen. Stichwort Dortmund: Timo Werner trifft mit seinen Leipzigern schon bald im DFB-Pokal auf den BVB. (akl)