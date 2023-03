Geist von Campo Bahia? Thomas Müller überrascht vor PSG-Spiel beim Bayern-Training

Von: Florian Schimak

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern zum Champions-League-Kracher PSG. Mit dabei sein wird dieses Mal Thomas Müller. Beim Training am Dienstag überraschte er mit seiner Schuhwahl.

München – Es war herrlichster Sonnenschein am Dienstagmorgen an der Säbener Straße. Fast wäre Thomas Müller der erste Feldspieler auf dem Trainingsgelände des FC Bayern gewesen. Am Ende sorgte ein offener Schuh dafür, dass Daley Blind sich diesen Prestigeerfolg sichern konnte.

Dafür legte Müller auch als Zweitplatzierter allerdings einen fulminanten Aufgalopp hin. Der 33-Jährige zirkelte mit seinem ersten Ballkontakt die Kugel in ein kleines Tor am anderen Ende des Spielfelds. Applaus gab‘s dafür von den anwesenden Journalisten zwar nicht, aber Müller stellte vor dem Rückspiel gegen PSG am Mittwochabend unter Beweis, dass er weiß, wo das Tor steht.

Thomas Müller wieder wichtig: Erfahrung des Ur-Bayern wichtiges Element

Mal wieder muss man fast schon sagen, gehört der Routinier aufgrund seiner Erfahrung bei solchen internationalen Topspielen zu den wichtigsten Akteuren der Bayern. Als zweifacher Triple-Sieger und Weltmeister weiß Müller nun mal, auf was es vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Paris ankommen wird.

Ob er gerade deswegen auch auf ein besonderes Schuhwerk am Dienstag im Training zurückgriff? Müller trug nämlich seine Treter von der WM 2014, wo er mit dem DFB-Team am Ende im Maracanã den WM-Pokal in den Himmel reckte.

Thomas Müller vor dem PSG-Spiel 2023 (l.) und beim WM-Finale 2014 (r.). © IMAGO / Ulrich Wagner/IMAGO / Offside Sports Photography

Thomas Müller überrascht vor PSG-Spiel bei Bayern-Training mit speziellem Schuhwerk

Aus Aberglaube oder einfach nur, um die Geister von Campo Bahia heraufzubeschwören, ist nicht überliefert. Einen besonderen Frankreich-Moment erlebte Müller mit diesen Schuhen aber allemal. Beim Turnier vor neun Jahren siegte Deutschland im Viertelfinale knapp mit 1:0 gegen Les Bleus. Torschütze war damals Mats Hummels per Kopf.

Womöglich will sich Müller für das wichtigste Bayern-Spiel in der bisherigen Saison auch einfach in Stimmung bringen – quasi die Siegermentalität von damals über die Füße aufsaugen. Immerhin wurde er in Brasilien fast WM-Torschützenkönig. Lediglich James Rodriguez, sein späterer Mitspieler beim FC Bayern, schoss mit sechs Treffern ein Tor mehr als Müller.

FC Bayern gegen PSG: Müller-Tore dürften beim Weiterkommen helfen

Tore des Ur-Bayern würden beim Kracher gegen PSG keine unwichtige Rolle spielen. Seinen bislang einzigen Torerfolg in der aktuellen Saison in der Königsklasse verbuchte Müller beim 4:2-Erfolg gegen Pilsen. Es wird also mal wieder Zeit für einen Müller-Jubel. „Wir fühlen uns gut vorbereitet, ich bin gespannt, wie es Paris angehen wird“, zeigte sich der Angreifer am Dienstag auf der Pressekonferenz durchaus zuversichtlich.

Apropos Siegermentalität. Bei der Medienrunde wurde Müller von einem französischen Kollegen auch auf die Definition des „Mia san mia“ angesprochen. „Es ist das Selbstverständnis eines Bajuwaren, dass er gewinnen will und gewinnen soll. Aber dass er dafür auch kämpfen muss“, holt Müller aus: „Danach darf man den Sieg auch gebührend feiern. Man muss die breite Brust zeigen, beim Bajuwaren in dem Fall die breite behaarte Brust. Das ist das Bild, das es am besten beschreibt.“

Ob zu einer stolzen, behaarten Brust auch noch besondere Schuhe gehören, ist in der Definition nicht überliefert. Schaden dürfte es aber auch nicht. (smk)