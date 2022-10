Thomas Müller: Karriere, Titel, Frau – Das müssen Sie über das DFB-Urgestein wissen

Von: Andreas Apetz, Lukas Rogalla

Thomas Müller im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Pressefoto Baumann/Imago Images

Thomas Müller vom FC Bayern München hat nicht nur einen einzigartigen Spielstil – er ist auch der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten.

Frankfurt/München – Thomas Müller, das ist „Mr. FC Bayern“. Er ist mit mehr als 500 Partien nicht nur einer der Rekordspieler der Münchner – sondern nach Trophäen auch der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Auch im Dress der Deutschen Nationalmannschaft hatte der Offensiv-Allrounder acht Jahre lang glänzen können – bis Ex-Bundestrainer Jogi Löw einen umstrittenen Umbruch vollzog.

Thomas Müller: Vom TSV Pähl zum FC Bayern München

Das Licht der Welt erblickte Thomas Müller am 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern. Zu kicken begann der Fußballbegeisterte schon im Alter von vier Jahren bei seinem Heimatverein TSV Pähl. Früh zog er die Blicke des FC Bayern München auf sich, denen sich Müller ab 2000 auch schrittweise anschloss.

Bei den Münchnern durchlief er alle Jugendmannschaften. Sein Bundesliga-Debüt gab Müller am 1. Spieltag der Saison 2008/2009 gegen den Hamburger SV. Nach nur drei weiteren Kurzeinsätzen unter Trainer Jürgen Klinsmann übernahm Louis van Gaal das Ruder beim FC Bayern München. Müller war die Idealbesetzung für das taktische Konzept des neuen Bayern-Coaches. Als offensiver Allrounder wurde er zum Stammspieler des Münchner Kaders.

Steckbrief zu Thomas Müller

Name Thomas Müller Geboren 13. September 1989 Geburtsort Weilheim in Oberbayern, Deutschland Sternzeichen Jungfrau Größe 1,85 Meter Gewicht 76 kg Vereine FC Bayern München Größte Erfolge Champions League-Sieger (2021)

Müller feiert Triple Gewinn in München

Als junger Stammspieler holte Müller 2010 das erste Mal mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Zehn weitere Meisterschalen sollten bis heute folgen. Auch bei internationalen Wettbewerben brillierte Müller. Seine Tore und Vorlagen verhalfen der Mannschaft mehrfach zum Einzug ins Champions League-Finale, wobei 2013 und 2020 sogar der Titel geholt wurde. Obwohl Müller immer wieder verlockende Angebote von den größten Clubs Europas erhielt, bleibt er bis heute dem FC Bayern treu. Mit mehr als 630 Einsätzen ist er hinter Sepp Maier (703 Spiele) der Spieler mit den meisten Einsätzen beim FCB.

In Müllers Karriere ist besonders die Saison 12/13 hervorzuheben. Mit den Bayern holte er das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Am 28. Spieltag sicherten sich die Bayern bereits früh die Meisterschaft und im Wembley Stadion revanchierte man sich für das verlorene Finale aus dem Vorjahr. Müller erzielte in dieser Spielzeit 23 Pflichtspieltore. Das Triple-Wunder konnten Müller 2020 ein zweites Mal unter Führung von Erfolgstrainer Hansi Flick wiederholen. Auch hier trug Müller mit wichtigen Torbeteiligungen entscheidend zum Erfolg der Mannschaft bei.

Thomas Müller bei der deutschen Nationalmannschaft

Sein erstes Spiel im DFB-Team absolvierte er nur wenige Monate vor der Weltmeisterschaft 2010 in der heimischen Allianz Arena bei einem Test gegen Argentinien (0:1). Nach 67 Minuten wurde er für einen weiteren Debütanten, Toni Kroos, ausgewechselt. Im Mai 2010 nominierte Jogi Löw Thomas Müller für den vorläufigen WM-Kader. Kurz vor der Abreise gab der damalige Bundestrainer bekannt, dass er den Bayern-Youngster mit nach Südafrika nimmt.

Gleich im ersten Gruppenspiel gegen Australien (4:0) erzielte er einen Treffer und legte einen weiteren vor. Mit fünf Toren (so viele wie die Superstars Diego Forlán, David Villa und Wesley Sneijder) und drei Vorlagen gewann Thomas Müller den Goldenen Schuh – mit nur 19 Jahren. Nach seinem Vorbild Gerd Müller (1970) und Miroslav Klose (2006) war er der dritte deutsche Spieler mit dieser Auszeichnung. Darüber hinaus kürte ihn die FIFA zum besten jungen Spieler des Turniers. 2014 folgte dann das Highlight im DFB-Dress: Mit Manuel Neuer und Co. wurde er im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro Weltmeister.

3. März 2010: Thomas Müller läuft erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auf

WM 2010: Deutschland erreicht den dritten Platz. Müller wird Torschützenkönig des Turniers

EM 2012: Deutschland scheidet im Halbfinale gegen Italien aus

WM 2014: Deutschland wird Weltmeister. Mit fünf Toren und drei Vorlagen erhält Müller den „Silbernen Schuh“

EM 2016: Deutschland verliert im Halbfinale gegen Frankreich

WM 2018: Deutschland scheidet bereits in der Gruppenphase aus

2019: Bundestrainer Löw kündigt einen Kaderumbruch an und wird Müller künftig nicht mehr berücksichtigen

2021: Müller wird überraschend zurück in den DFB-Kader berufen

EM 2021: Deutschland verliert im Achtelfinale gegen England

Thomas Müller: Ausschluss vom DFB-Team durch Löw

Danach begann sich in der Nationalmannschaft allerdings eine Krise abzuzeichnen. Einer etwas enttäuschenden EM 2016 der Deutschen folgte das WM-Desaster in Russland 2018, als das DFB-Team auf blamable Art und Weise als Gruppenletzter ausschied. Grund sei das „Störfeuer“ der Erdogan-Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündoğan gewesen, so Thomas Müller. Doch auch er selbst machte auf dem Platz keine gute Figur.

Monate später zog Jogi Löw Konsequenzen und leitete einen drastischen Umbruch ein. Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels sollten künftig nicht mehr Teil des DFB-Kaders sein. Die Entscheidung konnte der Offensiv-Star überhaupt nicht nachvollziehen. Er sei „sauer“ und „perplex“ gewesen und kritisierte die „suggerierte Endgültigkeit“ von Löws Beschluss.

Nach wie vor läuft es im DFB-Team alles andere als rund. Vor allem nach dem peinlichen 1:2 gegen Nordmazedonien wurden Forderungen nach einer Rückkehr des ausgebooteten Thomas Müller laut. Dessen Namen wollte Jogi Löw erst nicht in den Mund nehmen, er nominierte Müller dann aber doch für die EM 2021. Kein Wunder, gehörte er doch nicht nur zu den Topscorern der Bundesliga, sondern hatte auch erheblich zum zweiten Triple des FC Bayern 2019/2020 beigetragen. Ob er auch bei der WM 2022 in Katar zum Kader gehören wird, hängt insbesondere von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Thomas Müller: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2009 FC Bayern München II FC Bayern München - 01.07.2008 FC Bayern München U19 FC Bayern München II - 01.07.2006 FC Bayern München U17 FC Bayern München U19 - 01.07.2004 FC Bayern München Jugend FC Bayern München U17 - 01.07.2000 TSV Pähl Jugend FC Bayern München Jugend ablösefrei

Thomas Müller: Seine Titel und Erfolge

Titel Jahr Weltmeister 2014 Champions-League-Sieger 2013, 2020 Deutscher Meister 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 DFB-Pokal-Sieger 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 Super-Cup-Sieger 2013, 2020 FIFA-Klub-Weltmeister 2013, 2020 DFL-Supercup-Sieger 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Thomas Müller: Spielstil des Offensiv-Stars beim FC Bayern und im DFB-Team

Nicht nur durch seine vielen Torbeteiligungen, auch durch seinen außergewöhnlichen Spielstil konnte sich Thomas Müller schnell in die Herzen der Bayern-Fans kicken. Vor allem seine spielerische Intelligenz sorgt dafür, dass er seit nunmehr einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Offensiv-Stars in Europa gehört. Am wohlsten fühlt sich Thomas Müller als hängende hinter den Stürmern. Wirklich schön anzusehen sind seine Tore nicht allzu oft, aber Müller sagte selbst in einem Interview mit der SZ: „Wichtig ist doch, wenn das Ding drin ist.“

Dabei versuchte Thomas Müller auch einen Begriff für seine Rolle auf dem Spielfeld zu finden – und bezeichnete sich schließlich als „Raumdeuter“. Der Begriff schaffte es 2015 in das Simulationsspiel „Football Manager“. Ein Spieler, dem diese Rolle als Raumdeuter zugeteilt wird, kann jede Position im letzten Drittel des Platzes einnehmen, abhängig von der Spielsituation. In der Regel lauert er zwischen den gegnerischen Mittelfeldspielern und der Abwehr oder zwischen den Außen- und Innenverteidigern. Die Arbeit passiert vor allem ohne Ball. Wenn er ihn erhält, verarbeitet ihn Müller mit möglichst wenigen Berührungen und schafft sich mit intelligenten Laufwegen viel Raum und kreiert Torszenen.

Thomas Müller: Unkonventionelle Spielweise als „Raumdeuter“

Um seine technischen und körperlichen Mängel auszugleichen (Thomas Müller ist sehr schlaksig), suche er stets „nach der optimalen Position zwischen den Linien“, sagte er gegenüber The Guardian. „Auf dieser Suche basiert mein Spiel.“. Diese Rolle des Raumdeuters kann nicht jeder einnehmen. Um in der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, braucht es einen guten Instinkt, viel Kommunikation und unkonventionelles Denken. Nicht ohne Grund ist Thomas Müller als Fußballer einzigartig.

Thomas Müller: Familie, Frau und Private

Über Müllers Familie ist wenig bekannt. Er ist eines von zwei Kindern. Seine beiden Eltern heißen Gerhard und Klaudia. Sein drei Jahre jüngerer Bruder Simon spielte ebenfalls beim TSV Pähl und war dort Toptorschütze des Vereins.

Thomas Müller heiratete im November 2009 seine Jugendliebe Lisa. Seine Frau ist professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin. In Ottering, in der Nähe von München, besitzen die beiden einen Reiterhof. Unweit der Reitstätte befindet sich auch das Haus der Müllers. Kinder haben Thomas und Lisa Müller noch nicht. (Lukas Rogalla/Andreas Apetz)