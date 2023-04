Mönchengladbach bezahlt Sieg gegen Wolfsburg teuer – Defensiv-Star fällt länger aus

Von: Sascha Mehr

Borussia Mönchengladbach schlägt den VfL Wolfsburg muss aber wohl mehrere Spiele auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Update vom Sonntag, 9. Juli 17.30 Uhr: Defensivspieler Joe Scally. von Borussia Mönchengladbach musste beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg verletzt ausgewechselt werden. „Es ist ja öfter so, dass Spieler nach einer Länderspielpause in den ersten ein bis zwei Wochen etwas anfälliger sind. Daher hat er sich leider wohl eine Muskelverletzung zugezogen. Wie schwer es ist, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber es kann schon sein, dass Joe uns jetzt das ein oder andere Spiel fehlen wird“, sagte Trainer Daniel Farke nach dem Spiel.

Daniel Farke, Trainer von Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Revierfoto

Erstmeldung: Mönchengladbach - In der Fußball-Bundesliga geht es weiter mit dem 27. Spieltag und für Borussia Mönchengladbach scheint die Saison gelaufen. Weder nach oben noch nach unten ist viel möglich für die Fohlen-Elf. Dennoch will die Mannschaft von Trainer Daniel Farke Punkte sammeln, um mit einer kleinen Serie eventuell doch noch in den Kampf um Platz sieben einzugreifen. Etwas dagegen hat der VfL Wolfsburg, der das Ziel Europapokal hat und dafür dringend Siege braucht.

Nach dem torlosen Remis im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln liegt Borussia Mönchengladbach mit 32 Punkten auf Position zehn. Der Rückstand auf Platz sieben, der unter Umständen zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde, beträgt acht Punkte.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Wer holt sich den Sieg?

Eintracht Frankfurt auf Platz sechs und Bayer Leverkusen auf Platz sieben nehmen sich im direkten Duell aber die Punkte weg, die Borussia hat deshalb gegen Wolfsburg wohl die letzte Chance, doch noch in den Kampf um die internationalen Plätze einzugreifen.

In der Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Der VfL Wolfsburg hat 39 Punkte auf dem Konto und liegt nur ganz knapp hinter den Europapokal-Plätzen. Zuletzt schwächelten die Wölfe aber. Wenn Trainer Niko Kovac im Endspurt der Saison alles aus seiner Mannschaft rausholt, konnte es das Team aus der Autostadt tatsächlich in die Conference League oder sogar die Europa League schaffen.

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg steigt am Sonntag, 9. April 2023, um 15.30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 9. April 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

