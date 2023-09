Termine, Stadien, Modus: Das müssen Sie zum EM-Achtelfinale wissen

Von: Korbinian Kothny

Deutschland ist der Ausrichter der Fußball-Europameisterschaft 2024. Hier erfahren Sie alle Informationen zum Achtelfinale.

München – Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wirft auch schon mehr als neun Monate vor dem Auftaktspiel am 14. Juni ihre Schatten voraus. Auch wenn die Gruppen für die Endrunde noch nicht ausgelost sind, steht der Rahmenterminplan für das Großereignis größtenteils fest.

Wie bereits bei der EM 2021, nehmen auch an der kommenden Europa-Meisterschaft wieder 24 Nationen teil. In sechs Vierer-Gruppen kämpfen die Teilnehmer, um den Einzug in das Achtelfinale.

Europameisterschaft 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Mannschaften: 24 Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli

Wer trifft auf wen im Achtelfinale bei der EM 2024?

Dabei qualifizieren sich die jeweiligen Gruppen-Ersten und –Zweiten automatisch für die K.o.-Phase. Die verbleibenden vier Plätze gehen an die vier besten Gruppen-Dritten. Insgesamt ziehen so 16 der 24 teilnehmenden Mannschaften ins Achtelfinale ein.

Deutschland schied bei der vergangenen EM im Achtelfinale gegen England aus. © ULMER via www.imago-images.de

Diese finden nach der Gruppenphase vom Samstag, den 29. Juni 2024 bis Dienstag, den 2. Juli 2024 statt. Es finden jeweils zwei Achtelfinale pro Tag statt.

Datum Heim Auswärts Samstag, 29. Juni Zweiter Gruppe A Zweiter Gruppe B Samstag, 29. Juni Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe C Sonntag, 30. Juni Sieger Gruppe C Dritter Gruppe D/E/F Sonntag, 30. Juni Sieger Gruppe B Dritter Gruppe A/D/E/F Montag, 1. Juli Zweiter Gruppe D Zweiter Gruppe E Montag, 1. Juli Sieger Gruppe F Dritter Gruppe A/B/C Dienstag, 2. Juli Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe F Dienstag, 2. Juli Sieger Gruppe E Dritter Gruppe A/B/C/D

Wo finden die Achtelfinalspiele der EM 2024 in Deutschland statt?

Auch die Austragungsorte für die erste Runde der K.o.-Phase stehen bereits fest. Die Achtelfinale finden in Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Leipzig und Dortmund statt. Welches exakte Achtelfinale dabei in welchem Stadion gespielt wird, steht allerdings noch nicht endgültig fest, lediglich der Tag.

Für die Europameisterschaft erhalten die Stadien von der UEFA übrigens eigene Namen. Dies hat den Hintergrund, dass in vielen Stadien Werbepartner die Rechte am Namen haben.

Datum Stadt Stadion UEFA-Name des Stadions Samstag, 29. Juni Berlin Olympiastadion Olympiastadion Berlin Dortmund Signal Iduna Park BVB Stadion Dortmund Sonntag, 30. Juni Köln RheinEnergieSTADION Cologne Stadium Gelsenkirchen Veltins Arena Arena auf Schalke Montag, 1. Juli Frankfurt Deutsche Bank Park Frankfurt Arena Düsseldorf Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Arena Dienstag, 2. Juli München Allianz Arena Munich Football Arena Leipzig Red Bull Arena Leipzig Stadium

Die Sieger der jeweiligen Partien ziehen ins EM-Viertelfinale ein. Sollte es nach 90 Minuten keinen Gewinner geben, kommt es erst zu einer zweimal fünfzehnminütigen Verlängerung und sollte es danach immer noch Unentschieden stehen zum Elfmeterschießen. (kk)