Termine, Stadien, Modus: Das müssen Sie zum EM-Viertelfinale wissen

Die EM 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2023 in Deutschland statt. Hier gibt es alle Informationen zum Viertelfinale.

München – Findet das „Sommermärchen“, dessen Geschichte während der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland geschrieben wurde, 18 Jahre später eine Fortsetzung? Möglich ist es, schließlich wird die Europameisterschaft 2024 vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland ausgetragen. Angesichts der jüngsten Leistungen der deutschen Nationalmannschaft bei großen Turnieren wäre es an der Zeit, bei der Heim-EM erneut ein deutsches Fußballmärchen zu erleben.

Die letzte Europameisterschaft auf deutschem Boden fand 1988 statt. Die EM 2024 markiert das 17. Großturnier dieser Art seit der allerersten Europameisterschaft 1960 in Frankreich. Die EM 2021, die ursprünglich für 2020 geplant war, aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, wurde anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Wettbewerbs in zehn europäischen Städten (einschließlich München) ausgetragen. Die bayerische Landeshauptstadt kommt drei Jahre später also erneut in den Genuss von EM-Spielen.

Wer trifft auf wen im Viertelfinale der EM 2024?

Wer in der Runde der letzten Acht steht, hat zumindest schon mal einen größeren Misserfolg abgewendet. Langsam, aber sicher geht es um den Titel – der Kampf geht in die heiße Phase. Die Viertelfinals werden am 5. und 6. Juli ausgetragen. Wer spielt wann gegen wen? Wir zeigen Ihnen den Spielplan.

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Stuttgart Arena, Stuttgart Sieger AF 3 - Sieger AF 1 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg Sieger AF 5 - Sieger AF 6 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin Sieger AF 7 - Sieger AF 8 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Düsseldorf Arena, Düsseldorf Sieger AF 4 - Sieger AF 2

Wo finden die Viertelfinalspiele der EM 2024 in Deutschland statt?

Die Viertelfinalspiele der EM 2024 steigen in Stuttgart, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Uhrzeiten der Spiele sind noch nicht bekannt. Für die Europameisterschaft erhalten die Stadien von der UEFA übrigens eigene Namen. Dies hat den Hintergrund, dass in vielen Stadien Werbepartner die Rechte am Namen haben.

Datum Stadt Stadion UEFA-Name des Stadions 05. Juli 2024 noch nicht bekannt MHPArena Stuttgart Arena, Stuttgart 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Volksparkstadion Hamburg Volksparkstadion Hamburg 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Olympiastadion Berlin Olympiastadion Berlin 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Die Sieger der jeweiligen Partien ziehen ins EM-Halbfinale ein. Sollte es nach 90 Minuten keinen Gewinner geben, kommt es erst zu einer zweimal fünfzehnminütigen Verlängerung und sollte es danach immer noch Unentschieden stehen zum Elfmeterschießen.

