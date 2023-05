Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga: Termine stehen schon fest

Von: Christoph Wutz

Die Relegation steht auch 2023 wieder als letzter Höhepunkt der Bundesliga-Saison auf dem Plan. Die Termine der Spiele stehen mittlerweile fest. © Imago / Panthermedia

Letzte Chance auf den Klassenerhalt oder auf den Aufstieg: In der Relegation zur Bundesliga geht es jedes Jahr um alles. Die diesjährigen Termine sind mittlerweile fixiert.

Frankfurt – Es ist das dramatische Finale der Saison in der Bundesliga: die Relegation. Im Hin- und Rückspiel-Modus wird dabei seit 2009 nach den regulären 34 Spieltagen der letzte Startplatz in der darauffolgenden Spielzeit ermittelt. Von knapp verpassten Aufstiegen bis hin zu Rettungen in letzter Sekunde ist in diesen Entscheidungsspielen alles möglich. Die Termine für die diesjährigen Relegationsduelle zur Bundesliga und 2. Bundesliga stehen inzwischen fest.

Auch dieses Jahr keine Auswärtstorregel mehr in der Bundesliga-Relegation

In der Relegation treffen seit 2009 der Tabellen-16. der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga sowie der Tabellen-16. der 2. Bundesliga und der Dritte der 3. Liga jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Wer im Gesamtergebnis nach beiden Partien vorne liegt, steigt auf beziehungsweise bleibt in der bisherigen Liga. Wer verliert, steigt ab beziehungsweise nicht auf.

Wie bereits in der Relegation am Ende der vergangenen Saison gibt es auch in dieser Spielzeit keine Auswärtstor-Regel mehr, nach der auswärts erzielte Treffer bei einem Gleichstand im Gesamtergebnis nach beiden Spielen mehr zählten als im heimischen Stadion markierte Tore. Das bedeutet: Sollte nach zwei Mal 90 gespielten Minuten noch kein Gesamtsieger feststehen, wird er in zwei Mal 15 Minuten Verlängerung ermittelt. Steht es auch danach noch Unentscheiden, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Könnten nach 2022 in diesem Jahr erneut in der Relegation zur Bundesliga aufeinander treffen: der HSV (r. mit Bakery Jatta) und Hertha BSC (l. mit Kevin-Prince Boateng). © Imago / Jan Huebner

Relegation zur Bundesliga: Wann und wo?

Am Donnerstag, 1. Juni 2023, treffen zunächst der 16. Platz der Bundesliga und die drittplatzierte Mannschaft aus der 2. Bundesliga im Hinspiel aufeinander. Heimrecht hat dabei das Bundesliga-Team.

Das Rückspiel zwischen den beiden Vereinen steigt dann am Montag, 5. Juni 2023, in der Spielstätte des Zweitligisten. Die genauen Anstoßzeiten sind noch nicht bekannt, im vergangenen Jahr begannen die Spiele jeweils um 20.30 Uhr.

Seit: 2008/2009 (zuvor bereits von 1982 bis 1991) Rekord-Gesamtsieger (seit 2009): 1. FC Nürnberg, Hamburger SV, VfL Wolfsburg (je zwei Mal) Bilanz Bundesliga gegen 2. Bundesliga (seit 2009): 11:3 Siege für die Bundesliga Termine 2023: Hinspiel am 1. Juni, Rückspiel am 5. Juni Letztjähriger Sieger: Hertha BSC (2:1 gegen den Hamburger SV)

Relegation zur Bundesliga: Wer?

Von Seiten der Bundesliga gibt es fünf Spieltage vor Saisonende noch sechs ernsthafte „Anwärter“ auf den Relegationsrang. Neben dem VfB Stuttgart, der aktuell mit 25 Punkten auf Platz 16 liegt, haben auch Hertha BSC und Schalke 04 auf den Plätzen hinter den Schwaben sowie der VfL Bochum, die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg (13. mit 30 Punkten) davor realistische Chancen, am Ende der regulären Saison auf Platz 16 zu stehen.

In der 2. Bundesliga machen an den verbleibenden fünf Spieltagen wohl drei Teams den Relegationsteilnehmer unter sich aus: Darmstadt 98 (aktuell Tabellenführer mit 61 Punkten), der 1. FC Heidenheim (Zweiter mit 57 Zählern) und der Hamburger SV (Dritter mit 56 Punkten). Zwar haben auch die Mannschaften auf den folgenden Plätzen rechnerisch noch die Möglichkeit, den Relegationsrang zu erreichen, allerdings ist diese angesichts des großen Vorsprungs des Führungstrios – der HSV liegt bei noch fünf Spielen neun Punkte vor dem viertplatzierten SC Paderborn – sehr gering.

Relegation zur 2. Bundesliga: Termine und Orte

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga und dem drittstärksten Klub der 3. Liga findet am Freitag, 2. Juni 2023, statt. Auch hierbei ist das höherklassige Team, also der Zweitligist, wieder zuerst Gastgeber.

Am Dienstag, 6. Juni 2023, entscheidet sich dann final im Rückspiel, wer in der kommenden Spielzeit in welcher Liga antritt. Wann genau angepfiffen wird, ist auch hier noch nicht bekannt. Die Spiele im letzten Jahr starteten jedoch ebenfalls um 20.30 Uhr.

Seit: 2008/2009 Rekord-Gesamtsieger: Dynamo Dresden, Jahn Regensburg, FC Ingolstadt (je zwei Mal) Bilanz 2. Bundesliga gegen 3. Liga: 10:4 Siege für die 3. Liga Termine 2023: Hinspiel am 2. Juni, Rückspiel am 6. Juni Letztjähriger Sieger: 1. FC Kaiserslautern (2:0 gegen Dynamo Dresden)

Relegation zur 2. Bundesliga: Mögliche Teilnehmer

Auch in der 2. Bundesliga ist es im Abstiegskampf wenige Spieltage vor Schluss eng. Daher gibt es wie in der Bundesliga noch mehrere mögliche Kandidaten für das Relegationsduell mit dem Drittplatzierten der 3. Liga. Aktuell steht Jahn Regensburg mit 28 Punkten auf dem Relegationsplatz. Weitere ernsthafte Kandidaten sind der SV Sandhausen und Hansa Rostock knapp hinter dem Jahn sowie davor Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, der 1. FC Nürnberg, der 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth.

Das Feld aus der 3. Liga ist deutlich überschaubarer. Aktuell ist die Zweitvertretung des SC Freiburg Dritter, sie darf jedoch nicht aufsteigen. Daher wird womöglich, sollten die Freiburger auch am Saisonende dort rangieren, der vierte Tabellenplatz zur Teilnahme an der Relegation berechtigen.

Die Entscheidung fällt also wohl unter der SV Wehen Wiesbaden, aktuell zweitplatziert mit 63 Zählern, Dynamo Dresden (Vierter), dem VfL Osnabrück (auf Rang fünf) und Waldhof Mannheim (mit 54 Punkten Sechster). Der Ligaprimus, die SV Elversberg, könnte bei 66 Punkten und sechs ausstehenden Partien auch noch auf den Relegationsrang abrutschen.

2022 setzte sich der 1. FC Kaiserslautern (l. mit Marlon Ritter) in der Relegation zur 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden (r. mit Julius Kade) durch. © Imago / Jan Huebner

Bundesliga-Relegation: Wer setzte sich 2022 durch?

In der Relegation zur Bundesliga gewann im vergangenen Jahr Hertha BSC im Gesamtergebnis mit 2:1 gegen den HSV und blieb damit erstklassig. Das Duell um den Startplatz in der 2. Bundesliga entschied der 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 gegen Dynamo Dresden für sich und kehrte damit nach vier Jahren in der 3. Liga in die zweithöchste Spielklasse zurück.

Nichts mit der Relegation zu tun haben wird in diesem Jahr sicher Bundesligist Eintracht Frankfurt. Jedoch droht der SGE nach der Pleite gegen Dortmund eine Saison ohne Europapokal. (wuc)