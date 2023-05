„Freuen uns so sehr“ – Sky-Moderatorin und DFB-Star verkünden frohe Botschaft

Von: Florian Schimak

DFB-Star Jonas Hofmann und Sky-Moderatorin Laura Winter verkünden auf Instagram tolle Neuigkeiten. Das Fußball-Traumpaar erwartet das erste Mal Nachwuchs.

München – So hat das frühe WM-Aus vielleicht doch noch etwas Positives!

Am Dienstag verkündeten Laura Winter und Jonas Hofmann auf Instagram eine frohe Botschaft. Die Sky-Moderatorin und der DFB-Star vergrößern ihr Glück und werden Eltern.

Name: Jonas Hofmann Geburtstag: 14. Juli 1992 Verein: Borussia Mönchengladbach Position: Rechtes Mittelfeld Marktwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

„Freuen uns so sehr“ – Laura Winter und Jonas Hofmann verkünden frohe Botschaft

„1+1=3“ schrieben beide im gemeinsamen Post und versahen das kleine Rechenspiel mit einem Sonnen-Emoji. „Wir freuen uns so sehr, das erste Mal Eltern zu werden“, ist neben dem Bild zu lesen. Darauf zu sehen ist ein goldiges Baby-Bäuchlein von Laura. Gladbach-Profi Hofmann steht dabei hinter ihr und nimmt sie liebevoll in den Arm. Auf dem nächsten Foto ist die gebürtige Südhessin glücklich lächelnd zu sehen, während Hofmann sich stolz und happy an seine Liebe schmiegt.

Klar, dass bei solch süßen Neuigkeiten die Gratulanten Schlange stehen. „Glückwunsch! Wir freuen uns sehr über euch!“, gratulierte Borussia Mönchengladbach unter dem Instagram-Foto. Außerdem likten weitere Sport-Stars den gemeinsamen Post. So zum Beispiel Ex-Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer oder Monaco-Stürmer Kevin Volland. Auch Lina Meyer, die Frau von Bayern-Star Joshua Kimmich, gratulierte den beiden.

Verlobung und Kind: Sky-Moderatorin und DFB-Star seit 2021 das Fußball-Traumpaar

Laura Winter (29) und Hofmann (30) sind offiziell seit Ende 2021 ein Paar. Vor der WM im vergangenen Herbst gaben sie zudem ihre Verlobung bekannt – natürlich auch auf Instagram.

Winter war zuvor mit dem Ex-HSV-Kapitän Tim Leibold liiert. Hofmann, der bereits einmal verheiratet war und sich Mitte 2021 nach zwölf Jahren von seiner Ehefrau scheiden ließ, hatte vor der WM in Katar seinen Stammplatz als Rechtsverteidiger unter Hansi Flick eigentlich sicher. Beim blamablen Vorrunden-Aus der Deutschen kam Hofmann dann allerdings nur insgesamt 28 Minuten zum Einsatz.

Anschließend ging‘s mit seiner Laura auf die Malediven, um den WM-Frust zu verarbeiten. Dabei wurde offenbar die Familienplanung vorangetrieben. So steht für Laura Winter und Jonas Hofmann ein neuer, spannender Lebensabschnitt an. (smk)