Transfer-Jagd wird immer verrückter: Manchester City bezahlt wohl Millionensumme für 14-Jährigen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Kickt im Etihad Stadium schon bald das Top-Talent Tyrese Noubissie? © IMAGO/Malcolm Bryce

Das Top-Talent Tyrese Noubissie schließt sich Manchester City an – und kostet den Champions-League-Sieger wohl über eine Million Euro.

Manchester – Die Aktivitäten von Manchester City auf dem Transfermarkt halten sich in diesem Sommer bislang in Grenzen. Aus Leipzig kam Innenverteidiger Josko Gvardiol, für das Mittelfeld wurde Mateo Kovacic verpflichtet. Aktuell kursieren zudem Gerüchte über ein Interesse an Dani Olmo, der beim 3:0-Sieg von RB Leipzig über den FC Bayern München im Supercup überragte.

Tyrese Noubissie Geboren: 13. Mai 2009 (Alter 14 Jahre) in Livingston Aktueller Verein: Manchester City (U16) Vorheriger Verein: Leicester City (U16)

Manchester City zahlt für Tyrese Noubissie angeblich über eine Million Euro

Aber auch für die langfristige Zukunft rüsten sich die „Skyblues“. Wie Tyrese Noubissie auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, schließt sich das Top-Talent dem Englischen Meister an. „Ich bin glücklich, mitteilen zu können, dass ich bei ManCity unterschrieben habe. Ein stolzer Moment für mich und meine Familie. Es ist ein Privileg, Teil eines solchen Vereins zu werden. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich danke Gott für alles, was er in meinem Leben tut“, schreibt Noubissie zu seinem Post.

Der 14-Jährige war die vergangenen sechs Jahre für Leicester City, dessen erste Mannschaft vergangene Saison aus der Premier League abstieg, aktiv. Und seine Dienste lässt sich Manchester City wohl auch einiges kosten. Wie die französische Tageszeitung L’Equipe berichtet, wandern bis zu 1,2 Millionen Euro für die Ausbildungsrechte an Noubissie auf das Konto der „Foxes“.

Tyrese Noubissie soll bei Manchester City in der U16 spielen – Profivertrag schon 2026?

In Manchester soll der Allrounder wohl zunächst in der U16 zum Einsatz kommen, in derselben Altersklasse sorgte er vergangene Saison schon bei Leicester für Furore. Verläuft die Entwicklung nach Plan, soll er 2026 im Alter von 17 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschreiben, heißt es.

Im Werben um den gebürtigen Schotten hat sich der amtierende Champions-League-Sieger angeblich auch gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. So sollen auch der FC Arsenal, Lokalrivale Manchester United, der FC Chelsea, Newcastle United und weitere Klubs an Noubissie interessiert gewesen sein.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Apropos Interesse: Laut L’Equipe soll sich der französische Verband bereits um den Mittelfeldspieler bemühen und mit dessen Umfeld Kontakt aufgenommen haben, um ihn davon zu überzeugen, irgendwann für die Nationalmannschaft des Weltmeisters von 2018 aufzulaufen. Denn neben der schottischen und der französischen Auswahl wäre Noubissie auch für Kamerun und England spielberechtigt, soll aber Frankreich bevorzugen. (masc)