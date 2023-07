SV Wehen Wiesbaden: Kauczinski freut sich schon auf Schalke

Von: Jörg Hanau

Kann es kaum erwarten: Markus Kauczinski, gut gelaunt. © IMAGO/Jan Huebner

SV Wehen Wiesbaden Beim Aufsteiger ist der Trainer der Star - und der Klassenerhalt das oberste Ziel

Wirklich regenerieren war nicht drin. Nach dem Aufstieg in der Relegation gegen Arminia Bielefeld blieb für die Profis aus der hessischen Landeshauptstadt allenfalls ein kurzes Durchatmen. Bereits seit dem 26. Juni bereitet sich der SV Wehen Wiesbaden auf die neue Saison vor - und scheint gut in Schuss. In den Testspielen hinterließ das Team trotz großer Verletzungssorgen einen überraschend starken Eindruck. Der 1:0-Sieg gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard befeuert jedenfalls die Vorfreude auf den Zweitligastart am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg.

Der Star der Mannschaft ist der Trainer: Markus Kauczinski verfügt über reichlich Erfahrung im Bundesliga-Unterhaus. Seit November 2021 arbeitet der bekennende BVB-Fan in Wiesbaden, zuvor schnupperte er in Karlsruhe, Ingolstadt, St. Pauli und Dresden reichlich Zweit- und ein bisschen Erstligaluft. 2015 kürte ihn der DFB zum Trainer des Jahres.

Der 53 Jahre alte Fußballlehrer und ehemalige Nachwuchstrainer von Schalke 04 freut sich besonders auf den fünften Spieltag. „Für mich als Dortmund-Fan ist Schalke natürlich extrem besonders, da werde ich extrem motiviert sein“, verriet der gebürtige Gelsenkirchener dem HR.

Im Kampf um den Klassenerhalt wird Benedict Hollerbach fehlen. Den in der Relegation groß aufspielenden Stürmer zieht es in die Bundesliga. Nachdem der 1. FC Köln sein Werben eingestellt hat - Trainer Steffen Baumgart sauer: „Der Spieler hat uns abgesagt, nachdem wir uns einig waren. Dazu habe ich eine klare Meinung“ - hat nun Champions-League-Teilnehmer Union Berlin den Zuschlag erhalten. Die Eisernen bestätigten am Donnerstag den Wechsel, des 22-Jährigen, der bei 1860 München und dem FC Bayern ausgebildet wurde. Die Ablöse soll einem Bericht des „Kicker“ zufolge bei zwei Millionen Euro liegen.