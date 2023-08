SV Darmstadt 98 gegen Union Berlin: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell SV Darmstadt 98 gegen Union Berlin. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Update vom Donnerstag, 24. August, 14.46 Uhr: Am 2. Spieltag ist Union Berlin zu Gast bei Darmstadt 98. Der Klub aus der Hauptstadt ist mit einem hohen Sieg über den FSV Mainz 05 in die Saison gestartet, der Aufsteiger aus Südhessen musste dagegen eine knappe Niederlage im Hessenderby bei Eintracht Frankfurt hinnehmen. Gelingt den „Lilien“ der erste Sieg der Saison?

SV Darmstadt 98 gegen Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SV Darmstadt 98 gegen Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Darmstadt startet am Samstag, 26. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Erstmeldung: Berlin - Die Sommerpause ist endlich zu Ende und die Bundesliga startet in die Saison 2023/24. Am 1. Spieltag kommt es zum Duell Union Berlin gegen den FSV Mainz 05, in das die Gastgeber als Champions-League-Teilnehmer als Favorit gehen, die Gäste aus Rheinhessen hatten aber vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind.

Union Berlin gegen Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Werden bei Union Berlin die beiden prominenten Neuzugänge Robin Gosens und Kevin Volland direkt in der Startelf stehen? „Beide sind Kandidaten. Wir haben Samstag das letzte Training, da gilt es, nochmals Eindrücke zu sammeln. Wir werden Gespräche führen, dann werden wir uns entscheiden“, sagte Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mainz 05.

Linksverteidiger Gosens war für die Club-Rekordsumme von 15 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet worden. Der Transfer von Stürmer Volland von AS Monaco für rund vier Millionen Euro war erst am Donnerstag (18. August) von den Eisernen verkündet worden.

Mainz-Coach Bo Svensson erwartet von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung im Vergleich zum DFB-Pokalspiel: Wir haben eine ordentliche Partie gegen Elversberg gezeigt. Das wird gegen Union aber nicht reichen. Da müssen wir uns noch steigern.“

Union Berlin trifft auf Mainz 05. © IMAGO/Oliver Zimmermann

„Union hat sich noch einmal mit namhaften Spielern verstärkt. Es wird gute Arbeit dort geleistet und sie sind im Vergleich zur letzten Spielzeit definitiv nicht schlechter geworden“, erhält der kommende Gegner viel Lob von Svensson, der allerdings weiß, was auf ihn und sein Team zukommen wird: „Mit Gosens und Volland sind gute Spieler gekommen. Unions Art Fußball zu spielen, wird sich dadurch allerdings nicht grundlegend ändern.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Mainz 05 steigt am Sonntag, 20. August 2023, um 15.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 20. August 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

