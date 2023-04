Sündenbock für Dumme

Von: Thomas Kilchenstein

Hat das Spiel in Zwickau nach einer Bierdusche völlig zu Recht abgebrochen: Schiedsrichter Nicolas Winter. © IMAGO/Kruczynski

Der Eklat von Zwickau zeigt einmal mehr, wie sehr die Sitten verrohen und wie wenige Respekt den Schiris entgegengebracht wird – Anschauungsunterricht gibt es von den Profis.

Man fragt sich beim Studium der TV-Bilder aus Zwickau schon, was in einem erwachsenen Mann vor sich geht, noch dazu Sponsor des Vereins, einem anderen Menschen aus kurzer Distanz einen vollen Becher Bier frontal ins Gesicht zu schütten. Der erste Eindruck nährt den Verdacht: vermutlich nicht viel. Der zweite erkennt einen massiven Kontrollverlust, gespeist aus tiefer Frustration, einem latenten Verbitterungssyndrom, dem Gefühl, dramatisch benachteiligt worden zu sein durch den Schiedsrichter Nicolas Winter aus Hagenbach.

Und natürlich spielt das längst nicht spannungsfreie Ost-West-Verhältnis eine Rolle: Der Unparteiische aus dem Westen „hintergeht“ den Osten (Rote Karte und Handelfmeter gegen den FSV Zwickau unmittelbar vor der Pause und dem Eklat im Kabineneingang), so geht das Narrativ.

Das alles ist selbstverständlich kein Grund, zu einer derartigen Entgleisung, die als Körperverletzung gewertet wird und die dem Täter ein Verfahren und dem abstiegsbedrohten Drittligisten FSV Zwickau den Verlust von drei Punkten einbringt. An Dummheit ist die rohe, sinnlose Tat kaum zu überbieten. Da ist schlicht ein Ventil gesucht und gefunden worden, überbordende Aggression, aus dem Ruder gelaufene Emotion freien Lauf zu lassen. Und der Schiedsrichter kam da als Sündenbock gerade recht, der, wie schon in der Bibel vermerkt, stellvertretend für ein unangenehmes Vergehen verantwortlich gemacht wird. Es ist dann alles so angenehm einfach: Die anderen sind schuld.

Schiris unter Beschuss

Die Verrohung der Sitten ist längst ein gesellschaftliches Problem, nicht nur auf den Sportplätzen im Amateurbereich (wo pro Jahr etwa 2500 tätliche Angriffe auf Schiedsrichter gezählt werden), sondern auch in den einschlägigen sozialen und unsozialen Medien, im Zusammenleben miteinander. Die Hemmschwelle für Gewalt, körperlich wie verbal, sinkt permanent, in einer komplizierteren Welt glaubt bald jeder, sich alles herausnehmen zu können: die anderen machen es ja auch. Anstand, Respekt, Wertschätzung, Höflichkeit sind zu vernachlässigende Werte geworden. Schiedsrichter werden einfach beschimpft, angemacht, beworfen, mit Bier übergossen.

Anschauungsunterricht gibt es jedes Wochenende in erster und zweiter Liga, kein Spieltag vergeht, an dem Schiris nicht (verbal) attackiert werden, Trainer wie Rumpelstilzchen sich echauffieren, weil womöglich ein Einwurf falsch angezeigt wurde. Klar machen Unparteiische Fehler (und der VAR untergräbt ihre schwindende Autorität noch), aber ist jemals ein Gregor Kobel von Borussia Dortmund für seinen spielentscheidenden Bolzen derart angegangen worden wie jeder Schiri nach einem übersehenen Foul im Mittelfeld? Wie viele Fehler dürfen sich Verteidiger leisten, wie oft ein Stürmer daneben schießen, bis mal einer auf der Tribüne pfeift? Aber der Schiedsrichter kriegt es immer ab, er ist immer schuld.

Es wundert kein bisschen, dass die Verbände unter einer massiven Absenz von Unparteiischen leiden, 26 000 Schiris fehlen aktuell, immer mehr brechen die Ausbildung ab, wer will sich das noch antun, Sonntag für Sonntag den Blitzableiter für Zukurzgekommene zu geben? Der DFB hat das „Jahr des Schiedsrichters“ ausgerufen, will das Thema in den Fokus rücken. Es muss sich was in der Wahrnehmung ändern, gegenseitiges Verständnis ist der Schlüssel, Akzeptanz und der Wille, seine Emotionen in den Griff zu bekommen. Ohne mit Bier zu schütten.