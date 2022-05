Stuttgart gegen den 1. FC Köln: So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream

Für Stuttgart geht es am letzten Bundesliga-Spieltag um den Klassenerhalt, für Köln um Europa. So sehen Sie das Spiel am Samstag live im TV und im Stream.

Stuttgart ‒ Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Spieltag die Chance gewahrt, den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga noch schaffen zu können. Durch das 2-2 beim FC Bayern München ist mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln die Möglichkeit da, die Relegation noch zu umgehen. Dafür muss jedoch Borussia Dortmund Schützenhilfe leisten und Abstiegskonkurrenten Hertha BSC schlagen.

Am letzten Bundesliga-Spieltag hat Stuttgart den 1. FC Köln zu Gast. © Anke Waelischmiller/Sven Simon/imago

Letzter Bundesliga-Spieltag: Köln hat Europapokal-Platz sicher

Auch für den 1. FC Köln ist es kein bedeutungsloses Spiel. Der FC hat zwar letzte Woche die Europapokal-Qualifikation schon perfekt gemacht, es geht aber noch darum, in welchem Wettbewerb die Kölner antreten dürfen. Mit einem Sieg kann es noch die Europa League werden. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage tritt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der Conference League an.

Das Bundesliga-Match zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln steigt am Samstag, 14. Mai 2022, um 15.30 Uhr in Stuttgart. Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Der 1. FC Köln in Stuttgart: Bundesliga am Samstag live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

Der 1. FC Köln in Stuttgart: Bundesliga am Samstag live in TV und Stream bei Sky

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 14. Mai 2022, um 15:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 mit den Vorberichten .

. Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Der 1. FC Köln in Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Der 1. FC Köln in Stuttgart: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-League-Match zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Samstag, 14.05.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(jo)