Stürmersuche beim FC Bayern: Däne taucht plötzlich in der Liste auf

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern München befindet sich auf intensiver Stürmersuche. Nun taucht erstmals der Name von Rasmus Højlund im Zusammenhang mit den Münchenern auf.

München – Dem FC Bayern droht in der Champions League erneut das Ausscheiden im Viertelfinale. Manchester City war im Hinspiel der Königsklasse eine Nummer zu groß für den FCB. Gerade im Sturmzentrum sind die Münchener im europäischen Vergleich nicht stark genug besetzt. Im Sommer soll ein Topangreifer für die Spitze verpflichtet werden. Neben den anhaltenden Gerüchten um einen Transfer von Neapels Victor Osimhen und Tottenhams Harry Kane, ist nun offenbar auch der Däne Rasmus Højlund von Atalanta Bergamo ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Das berichtet die Sport Bild.

Name: Rasmus Højlund Geboren: 4. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Dänemark Teams: Atalanta Bergamo, Dänische Fußballnationalmannschaft Position: Stürmer

Højlund reiht sich neben Kane und Osimhen auf Kandidaten-Liste des FC Bayern ein

Der FC Bayern analysiert und plant den Kader für die neue Saison. Der 20-jährige Rasmus Højlund wird dabei wohl mit Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Der Shootingstar der italienischen Serie A legt eine bemerkenswerte Debütsaison im italienischen Oberhaus hin. Mit sieben Toren und drei Vorlagen in 26 Partien ist der Stürmer schnell zu einer wichtigen Offensivstütze von Atalanta Bergamo geworden. In der Offensivmaschinerie der Bergamasken ist einzig der ehemalige Leipziger Ademola Lookman noch torgefährlicher.

Højlund kam erst im vergangenen Sommer für rund 17 Millionen Euro aus Graz nach Italien. Auch wenn die potenzielle Ablösesumme sich im Vergleich zum letzten Sommer locker verdreifachen könnte, wäre ein Transfer des Dänen dennoch entschieden billiger als ein Deal mit Osimhen oder Kane. Durch das drohende Aus im Champions-League-Viertelfinale müsste der FCB auch auf finanzielle Einnahmen verzichten.

Rasmus Højlund ist ein Kandidat beim FC Bayern. © imago/Arvidson

Ist Højlund der Richtige für den FC Bayern?

Mit Rasmus Højlund würde der FC Bayern einen mutigen, aber nicht ganz risikofreien Schritt auf dem Transfermarkt gehen. Denn anders als Kane oder Osimhen konnte sich Højlund noch nicht auf der internationalen Bühne beweisen. Der angestrebte Stürmer-Deal soll aber zwingend für mehr Erfolg in der Champions League sorgen. Kann Højlund das?

In der dänischen Nationalmannschaft erzielte der Youngster fünf Treffer in vier Spielen – drei gegen Finnland und zwei gegen Kasachstan. Die Gegner in der Königsklasse sind jedoch eine andere Liga. Das Spielerprofil des 1,91 Meter großen Angreifers mit seiner Abschlussstärke und seinem Durchsetzungsvermögen wird in jedem Fall den Vorstellungen der Bayern-Verantwortlichen gerecht. (jsk)