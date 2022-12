WM 2022: Schweiz gegen Serbien jetzt live im TV und Stream

Bei der WM kommt es zum Duell Schweiz gegen Serbien. © IMAGO/Marcio Machado

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe G die Schweiz und Serbien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase steht heißes Duell bevor. Die Schweiz trifft auf Serbien und beide Teams können das Ticket für das Achtelfinale ziehen. Sicher durch in der Gruppe G ist bereits Brasilien, das zwei Siege feierte. Serbien liegt mit einem Zähler am Ende der Tabelle, punktgleich mit Kamerun. Drei Punkte auf dem Konto hat die Schweiz, der ein Remis reicht, wenn Kamerun nicht hoch gegen Brasilien gewinnt.

WM 2022: Schweiz und Serbien wollen ins Achtelfinale

Die beiden Die Bundesliga-Profis Yann Sommer und Nico Elvedi fehlten angeschlagen im Training der Schweiz, sind aber offenbar einsatzbereit für das Duell mit Serbien. „Sie hatten eine unruhige Nacht, aber sind für morgen fit“, sagte Trainer Murat Yakin. Sollte das Duo doch ausfallen, dürften Gregor Kobel von Borussia Dortmund im Tor und Fabian Schär (Newcastle United) in der Abwehr die ersten Alternativen sein.

Serbien muss das Spiel gegen die Schweiz gewinnen und hoffen, dass Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt - oder selbst höher als Kamerun gewinnen. In diese WM starteten die Serben mit hohen Erwartungen, die sie bislang nicht erfüllen konnten. Gegen die Schweiz haben sie nun die letzte Chance dazu.

Anpfiff des Spiels zwischen der Schweiz und Serbien bei der WM 2022 ist am Freitag, 2. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Schweiz gegen Serbien live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen der Schweiz und Serbien am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Schweiz gegen Serbien im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen der Schweiz und Serbien am Freitag (02.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Freitag (02.12.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Schweiz gegen Serbien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen der Schweiz und Serbien am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 02.12.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Schweiz gegen Serbien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen der Schweiz und Serbien am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 02.12.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Schweiz gegen Serbien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

