WM 2022: Niederlande gegen USA jetzt live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Im Achtelfinale der WM trifft die Niederlande auf die USA. © IMAGO/The Netherlands v Qatar

Bei der WM 2022 treffen im Achtelfinale die Niederlande und die USA aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Die Gruppenphase der WM 2022 in Katar ist vorbei und die K.o.-Phase steht an. In der erstes Partie im Achtelfinale der Weltmeisterschaft trifft die Niederlande auf die USA. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Duell um das erste Viertelfinal-Ticket des Wettbewerbs. Die Niederlande geht als Sieger der Gruppe A favorisiert in die Begegnung gegen den Zweiten der Gruppe B.

WM 2022: Niederlande gegen USA um den Einzug ins Viertelfinale

Die USA siegte im entscheidenden Gruppenspiel mit 1:0 gegen den Iran und sicherte sich so Platz zwei hinter England. Das Tor des Tages erzielte Christian Pulisic vom FC Chelsea, der anschließend aber angeschlagen ausgewechselt werden musste. Ob es zu einem Einsatz im Achtelfinale reicht, ist noch nicht final entschieden. „Ich denke, es sieht ziemlich gut aus“, sagte Trainer Gregg Berhalter. Er schränkte allerdings ein, dass man das weitestgehend geheime Abschlusstraining abwarten müsse.

Die Niederlande ist souverän ins Achtelfinale eingezogen, trotzdem werden die Mannschaft und Trainer Louis von Gaal kritisiert. Der Fußball sei zu uninspiriert, zu langweilig. „Jeder kann seine eigene Meinung haben. Das gilt insbesondere für die Niederlande“, sagte van Gaal dazu. „2014 war es exakt dasselbe. Es war sehr negativ. Jetzt passiert es wieder. Ich bin daran gewöhnt und meine Spieler auch. Wir gehen ruhig unseren Weg weiter“, so der 71-Jährige weiter.

Anpfiff des Spiels zwischen der Niederlande und den USA bei der WM 2022 ist am Samstag, 3. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Niederlande gegen USA live im Free-TV?

Das Achtelfinale zwischen der Niederlande und den USA am Samstag, 03.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Niederlande gegen USA live bei Magenta TV

Die Partie zwischen der Niederlande und den USA am Samstag, 03.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

WM 2022: Niederlande gegen USA im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen der Niederlande und den USA am Samstag, 03.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Kamerun gegen Brasilien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

