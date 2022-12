Marokko gegen Kroatien heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Marokko trifft auf Kroatien. © IMAGO/Richard Gordon/Icon Sportswire

Bei der WM 2022 treffen im Spiel um Platz drei Kroatien und Marokko aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Das vorletzte Spiel der WM 2022 in Katar steht an. Bevor es zum großen Finale zwischen Argentinien und Frankreich kommt, bestreiten Marokko und Kroatien das Spiel um Platz drei. Im Halbfinale waren die Kroaten gegen Argentinien schließlich chancenlos und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:3. Modric und Co. konnten zu keiner Zeit an die Leistung im Viertelfinale gegen Brasilien anknüpfen und müssen sich nun mit dem kleinen Finale begnügen.

WM 2022: Kroatien und Marokko wollen Platz drei

Marokko war die Überraschung der Weltmeisterschaft in Katar. Die Nordafrikaner holten sich den Gruppensieg und schalteten auf dem Weg ins Halbfinale Spanien und Portugal aus. In der Runde der letzen vier Teams war der amtierende Weltmeister Frankreich dann aber eine Nummer zu groß und so reicht es nicht zum Einzug ins Endspiel. Geschichte geschrieben hat Marokko dennoch, denn noch nie konnte sich eine Mannschaft vom afrikanischen Kontinent für ein WM-Halbfinale qualifizieren.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das ein historisches Spiel für Kroatien ist. Denn keiner kann sagen, wann wir so etwas wieder erreichen werden. Diese Möglichkeit am Samstag müssen wir nutzen“, gibt sich Andrej Kramaric motiviert vor dem Spiel um Platz drei bei der WM. „1998 bin ich als Kind mit meinen Freunden und meinen Eltern auf der Straße herumgesprungen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Menschen wieder glücklich zu machen“, so der Stürmer der TSG Hoffenheim weiter.

Anpfiff des Spiels zwischen Kroatien und Marokko bei der WM 2022 ist am Samstag, 17. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Kroatien gegen Marokko live im Free-TV?

Das Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko am Samstag, 17.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Kroatien gegen Marokko live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Kroatien und Marokko am Samstag, 17.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Kroatien gegen Marokko im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Kroatien und Marokko am Samstag, 17.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Samstag, 17.12.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Kroatien gegen Marokko dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

