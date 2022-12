WM 2022: Frankreich gegen Polen jetzt live im TV und Stream

Frankreich trifft im Achtelfinale auf Polen. © IMAGO/Charlotte Wilson / Offside

Bei der WM 2022 treffen Frankreich und Polen im Achtelfinale aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Im Achtelfinal-Duell zwischen Frankreich und Polen ist die Mannschaft von Torjäger Robert Lewandowski nur Außenseiter. „Das ist eine große Herausforderung für uns. Wir müssen das genießen und unser Bestes versuchen“, sagte der Stürmer des FC Barcelona vor der Partie gegen den amtierenden Weltmeister. Gegen Frankreich steht Lewandowski langjährigen Mitspielern wie Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano, gegenüber. Lucas Hernández, potenzieller direkter Gegenspieler, fehlt dagegen verletzt.

WM 2022: Frankreich und Polen wollen ins Viertelfinale

Frankreich hat aber auch Respekt vor dem polnischen Goalgetter. „Robert Lewandowski ist ein sehr guter Strafraumspieler mit einem außergewöhnlich guten Abschluss“ lobte ihn Kingsley Coman. „Am besten ist, wenn er gar nicht erst am Ball ist“, so der Offensivspieler des FC Bayern weiter. Um ins Viertelfinale einzuziehen braucht es einen Lewandowski in Topform, der seine Mannschaft anführt und für die nötigen Tore sorgt.

„Gegen Frankreich zu spielen bedeutet, dass wir davon träumen müssen, Tore zu erzielen. Wir müssen die Stürmer besser in Position bringen. Normalerweise schießt man keine Tore aus der eigenen Hälfte“, sagte Polens Trainer Czeslaw Michniewicz. Neben Brasilien ist Frankreich der große Favorit auf den Gewinn der WM. „Sie sind Weltmeister und wollen einen weiteren Titel gewinnen“, so Lewandowski.

Anpfiff des Spiels zwischen Frankreich und Polen bei der WM 2022 ist am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 16.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Frankreich gegen Polen live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen Frankreich und Polen am Sonntag, 04.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 15.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 16:00 Uhr

WM 2021: Frankreich gegen Polen im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Frankreich und Polen am Sonntag (04.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Sonntag (04.12.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Frankreich gegen Polen live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Frankreich und Polen am Sonntag, 04.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

. Um 15.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Frankreich gegen Polen im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Frankreich und Polen am Sonntag, 04.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Frankreich gegen Polen dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

