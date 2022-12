WM 2022: Argentinien gegen Kroatien jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Argentinien trifft auf Kroatien. © IMAGO/Florencia Tan Jun/PxImages/Icon Sportswire

Bei der WM 2022 treffen im Halbfinale Argentinien und Kroatien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Katar - Das erste Halbfinale der WM 2022 in Katar steht an und Argentinien trifft auf Kroatien. Es ist auch das Duell der beiden Superstars Lionel Messi und Luca Modric, die beide ein starkes Turnier spielen und ihre Mannschaften in die Runde der letzten vier geführt haben. Einer wird aber seine Hoffnungen auf den ersten WM-Titel begraben müssen nach dieser mit Spannung erwarteten Partie.

WM 2022: Argentinien und Kroatien wollen ins Finale

„Wir wissen, dass ein ganzes Land uns unterstützt. Aber es ist immer noch ein langer Weg. Es wird sehr schwer gegen Kroatien, und wir dürfen uns nur darauf fokussieren“, sagte Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni vor dem Duell mit dem amtierenden Vizeweltmeister. Kroatien wird Mammutaufgabe für Argentinien, denn Modric und Co. haben im Viertelfinale Top-Favorit Brasilien ausgeschaltet.

Das letzte Spiel zwischen Argentinien und Kroatien gab es in der Gruppenphase der WM 2018 in Russland. Damals siegten die Europäer deutlich mit 3:0. „Seitdem sind vier Jahre vergangen. Trotzdem ist Kroatien wieder im Halbfinale. Das bedeutet, dass sie sehr gute Arbeit geleistet haben. Es gibt Ähnlichkeiten zu damals, aber sie haben jetzt andere Spieler mit anderen Eigenschaften. Ich denke, das wird ein ganz anderes Spiel“, sagte Linksverteidiger Nicolás Tagliafico.

Anpfiff des Spiels zwischen Argentinien und Kroatien bei der WM 2022 ist am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Argentinien gegen Kroatien live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag, 13.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Argentinien gegen Kroatien im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag (13.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

„Das Erste"-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Argentinien gegen Kroatien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag, 13.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr.

Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Argentinien gegen Kroatien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag, 13.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Argentinien gegen Kroatien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

