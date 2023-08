Werder Bremen gegen FC Bayern: Der Bundesliga-Auftakt im Free-TV und Live-Stream

Von: Marius Epp

Der FC Bayern trifft zum Bundesliga-Auftakt auf Werder Bremen. Wo können Fans das Spiel verfolgen? Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

München – Harry Kane, der frisch verpflichtete Starstürmer des FC Bayern München, hat vor, seine Fähigkeiten im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen am kommenden Freitag unter Beweis zu stellen. „Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen“, äußerte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem Interview mit Sky.

„Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen.“ Der prominente Spieler äußerte kürzlich seine Verurteilung der Beschimpfungen gegen seinen jungen Mitspieler Mathys Tel.

Werder Bremen gegen FC Bayern: Hier läuft der Bundesliga-Auftakt im Free-TV

Das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München läuft im Free-TV . Sat.1 überträgt die Partie frei empfangbar.

Der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr, die Vorberichte beginnen um 19.30 Uhr.

Werder Bremen gegen FC Bayern München im Live-Stream kostenlos sehen

Das Spiel Werder Bremen gegen den FC Bayern München überträgt der Sender Sat.1 auch auf seiner Online-Plattform als Live-Stream auf ran.de und in der ran-App . Das Angebot ist kostenlos.

Auch der Streaminganbieter DAZN zeigt die Partie im Live-Stream. Für DAZN benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 19.45 Uhr.

zeigt die Partie im Live-Stream. Für DAZN benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 19.45 Uhr. Beim Streamingdienst Joyn wird das Spiel ebenfalls übertragen.

In seinem Debütspiel im Supercup gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag blieb Kane ohne Torerfolg. „Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt“, so der 30-Jährige, den die Bayern erst kürzlich für die Rekordsumme von über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur abgeworben hatten.

„Ich fühle mich bereit“, betonte der Angreifer, der in letzter Zeit zahlreiche Trainingseinheiten und Spiele absolviert hat. „Zwar nicht hier mit den Jungs bei Bayern, aber ich habe eine komplette Vorbereitung absolviert.“ Trainer Thomas Tuchel kündigte nach der Niederlage im Supercup an, dass Kane am Freitag auflaufen werde.

Niclas Füllkrug oder Harry Kane: Wer entscheidet das Stürmer-Duell für sich? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Setzt der FC Bayern seine beeindruckende Serie gegen Werder Bremen fort?

Der FC Bayern München strebt an, seine beeindruckenden Erfolgsserien gegen Werder Bremen am ersten Spieltag der neuen Saison fortzusetzen. Der deutsche Rekordmeister ist seit 31 Pflichtspielen gegen die Norddeutschen unbesiegt – eine längere Serie gegen denselben Gegner existiert im deutschen Profifußball nicht.

Mit 27 Siegen und vier Unentschieden beträgt die Tordifferenz 96:21! Die letzte Niederlage der Bayern gegen Bremen war ein 2:5 am 20. September 2008. Ein weiterer Rekord: Die Münchner haben die letzten 14 Begegnungen im Weserstadion gewonnen. Seit der Einführung des offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspiels im Jahr 2002 sind die Bayern bei 15 Teilnahmen ungeschlagen: Sie feierten zwölf Siege und drei Unentschieden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft. (epp/SID/dpa)