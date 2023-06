VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Relegation zur Bundesliga live im TV und Stream

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und Stream.

Stuttgart – Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist zwar vorbei, die Relegation steht aber erst bevor. Der VfB Stuttgart beendete die Spielzeit nur auf Rang 16 und muss ins Duell mit dem Hamburger SV, der in der 2. Bundesliga Platz drei belegte. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bekommt den letzten Platz für die Bundesliga in der kommenden Saison, der Verlierer muss in die 2. Bundesliga.

„Gefühlstechnisch war am vergangenen Sonntag von ganz oben bis ganz unten alles dabei. Wir haben aber mit der Mannschaft darüber gesprochen und gemeinsam festgehalten: Jetzt erst recht“, sagte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel beim VfB Stuttgart und hat eine große Schwachstelle des Gegners ausfindig gemacht: „Der Gegner hat sich unter dem neuen Trainer zwar stabilisiert, aber auch viele Gegentore nach Standards bekommen. Das bietet uns eine Möglichkeit. Wir wollen mit und gegen den Ball aktiv agieren.“

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Wer gewinnt die Relegation?

„Wenn wir den Gegner in der Defensive binden, dann kann er seine Stärken in der Offensive nicht voll einbringen. Und dann können wir auch die Schwächen aufdecken. Mit unseren schnellen Spielern wollen wir attackieren“, gibt Walter die Marschroute für das Hinspiel aus. Die mentale Verfassung seines Teams sieht Walter sehr positiv: „Nur wer etwas Negatives erlebt, kann etwas Positives erreichen. Wir haben so viele Erfahrungen gesammelt, die uns dabei helfen. Auch am vergangenen Sonntag.“

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Das Selbstbewusstsein ist groß beim Zweitligisten, Walter schätzt die Lage aber realistisch ein. „Der Bundesligist hat zumindest gefühlt eine Favoritenrolle. Wir haben aber auch viel zu bieten. Deswegen fahren wir nach Stuttgart, um das Spiel erfolgreich zu gestalten“, so der HSV-Coach.

Das Hinspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV findet am Donnerstag, 1. Juni 2023, in Stuttgart statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Relegation live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Hinspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die TV-Rechte der Bundesliga-Relegation teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Stuttgart startet am Donnerstag, 1. Juni 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Relegation im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel VfB Stuttgart gegen Hamburger SV ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

