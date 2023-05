VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der VfB Stuttgart empfängt am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Stuttgart - Die Saison 2022/23 der Fußball-Bundesliga biegt auf Zielgrade ein und viele Mannschaften kämpfen noch um ihre Ziele. Der VfB Stuttgart befindet sich mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Siege, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Einfach wird das am 32. Spieltag aber nicht, denn mit Bayer Leverkusen kommt eine Mannschaft, die um die Qualifikation für den Europapokal spielt und bislang eine ganz starke Rückrunde absolviert.

„Wir haben das Spiel bei Hertha BSC am Sonntag aufgearbeitet. Wo haben wir Dinge vermissen lassen, um vor dem Tor klarer zu sein, Chancen zu kreieren und Tore zu machen. Jetzt ist der Blick nach vorne gerichtet. Es ist wichtig zu schauen, wie wir Leverkusen knacken können“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Gäste in der Favoritenrolle

„Gerade in den letzten Wochen hat die Mannschaft häufig gezeigt, dass sie eine Reaktion zeigen kann. Wir versuchen mit vollen Kräften gegen Leverkusen ein gutes Spiel zu zeigen und ein besseres Ergebnis als gegen die Hertha zu erzielen“, glaubt Hoeneß an eine Reaktion seiner Mannschaft, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: „Leverkusen verfügt über unglaublichen Speed. Es wird ein Schwerpunkt sein, nicht in diese Konter zu laufen. Du musst als Mannschaft extrem diszipliniert und strukturiert sein gegen sie. Das wird unsere Challenge sein.“

Der VfB Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Mit Mavropanos fehlt Stuttgart ein wichtiger Leistungsträger gegen die „Werkself“. „Der Verlauf ist aber gut. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass er vielleicht eine Option für Mainz sein kann“, zeigt sich Hoeneß positiv und lobt Vertreter Zagadou: „Daxo ist für mich ein wichtiger Spieler. Ein sehr angenehmer Mensch, eine Führungspersönlichkeit. Er hat eine enorme Physis und Präsenz – insbesondere in der Luft. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 14. Mai 2023, um 15.30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 14. Mai 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)