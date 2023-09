TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue: 3. Liga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der TSV 1860 München trifft auf Erzgebirge Aue. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Am 5. Spieltag der 3. Liga empfängt der TSV 1860 München Erzgebirge Aue. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Die Partie des 5. Spieltags in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München steigt am Samstag, 2. September 2023, um 16:30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue: 3. Liga live im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der 3. Liga teilen sich derzeit der Streaminganbieter Magenta Sport und die ARD mit ihren Dritten Programmen.

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am 2. September 2023, um 16:20 Uhr mit den Vorberichten, um 16.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue: Wer holt sich den Sieg?

Der TSV 1860 München strebt einen Sieg in ihrem eigenen Stadion gegen Erzgebirge Aue an, um die Stimmung zu verbessern. Nach zwei vorherigen Niederlagen hofft Trainer Maurizio Jacobacci, dass ein Sieg seinem Team etwas Ruhe verschaffen wird. Er sagte, dass das Ziel natürlich darin bestehe, mit einem positiven Ergebnis in die anstehende Länderspielpause zu gehen. Jacobacci betonte auch, dass sie zu Hause spielen und ihre Heimstärke nicht verloren haben, trotz des Nichtgewinns gegen Lübeck.

Tim Rieder, der zuvor lange Zeit verletzt war und diese Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, wird gegen Aue noch nicht im Kader stehen. Jacobacci erklärte, dass es für Rieder und sein Selbstvertrauen enorm wichtig sei, wieder im Training dabei zu sein. Jetzt gehe es darum, Spielminuten zu sammeln, und zunächst werde er dies in der U21-Mannschaft tun.

Nach vier absolvierten Spieltagen steht der TSV 1860 München mit sechs Punkten auf Platz sechs. Zunächst gelangen zwei Siege, anschließend gab es zwei Niederlagen. Gegen Erzgebirge Aue soll die Wende her, um nach oben schielen zu können in der Tabelle der 3. Liha. (smr)