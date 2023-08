Schott Mainz gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Borussia Dortmund trifft in der 1. Hauptrunde auf Schott Mainz und geht als großer Favorit in die Partie gegen den Regionalligisten.

Schott Mainz gegen Borussia Dortmund: Wer kommt im DFB-Pokal weiter?

„Es ist ein langer Weg nach Berlin. Wir wollen in Dortmund aber immer um Titel mitspielen. Wir haben große Lust, einen Titel nach Dortmund zu holen. Das ist das große Ziel“, sagte BVB-Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Schott Mainz.

„Wir stellen uns auf eine hungrige Mannschaft ein. Mainz hat in der vergangenen Saison nur zwei Spiele verloren. Es wird ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Da müssen wir bereit sein“, so der Dortmund-Coach weiter, der auf Top-Stürmer Sebastien Haller setzen kann: „Er fühlt sich gut und ist fit. Er hat einen wichtigen Einfluss auf unser Spiel. Wir sind froh, dass er die komplette Vorbereitung absolvieren konnte.“

Der BVB ist im DFB-Pokal zu Gast bei Schott Mainz. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Zahlreiche Spieler werden Borussia Dortmund im ersten Pflichtspiel der Saison fehlen. „Julien Duranville und Thomas Meunier fallen definitiv aus. Auch für Gio Reyna und Jamie Bynoe-Gittens kommt das Spiel noch zu früh. Hinter Karim Adeyemi und Felix Nmecha steht noch ein Fragezeichen. Gregor Kobel und Nico Schlotterbeck stehen uns wieder zur Verfügung“, bestätigte Terzic.

Das Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund steigt am Samstag, 12. August 2023, um 15.30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Schott Mainz gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

Schott Mainz gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Schott Mainz gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Samstag, 12. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Schott Mainz gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)