Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Bundesliga jetzt live im TV und im Stream

Am 18. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FC Köln: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

Gelsenkirchen - Für den FC Schalke 04 steht ein extrem wichtiges Spiel an gegen den 1. FC Köln, denn die Mannschaft von Trainer Thomas Reis droht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Leicht wird es gegen den FC nicht, wie S04-Coach Reis bestätigte: „Wir wissen, dass die Kölner eine sehr laufstarke Mannschaft haben, dass sie einen intensiven Fußball spielen und zuletzt gute Ergebnisse erzielt haben. Es wird ein hartes Stück Arbeit.“

Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Endspiel für Gastgeber

Der 1. FC Köln hingegen holte vier Punkte aus den vergangenen zwei Spielen und war ganz knapp an einem Erfolg beim FC Bayern München dran, bis Kimmich mit seinem Traumtor die Hoffnungen des FC zerstörte. „ Für Schalke wird die Partie eine Art Endspielcharakter haben. Wir gehen also davon aus, dass sie mit voller Power gegen uns spielen“, stellt sich Köln-Trainer Baumgart auf eine intensive Partie ein.

„Wir haben in München ein sehr gutes Spiel gemacht, wir sind richtig zufrieden mit dem Punktgewinn. Gegen Schalke werden wir aber ein ähnlich intensives Spiel erleben. Wir wollen wieder mit Laufbereitschaft unsere Leistung zeigen“, so Baumgart weiter. Zurück im Kader kann der FC-Coach zwei Spieler begrüßen, wie er auf der Pressekonferenz mitteilte: „Timo Hübers ist wieder ins Training eingestiegen. Er wird also, wenn nichts dazwischen kommt, wieder im Kader stehen. Genau wie Jan Thielmann.“

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln steigt am Sonntag, 29. Januar 2023, um 15.30 Uhr in der Arena auf Schalke. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 29. Januar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

