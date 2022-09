SC Freiburg bei Olympiakos Piräus: Hier sehen Sie die Europa League heute live im TV und Stream

Von: Max Schäfer

Durch sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 brachte Ritsu Doan den SC Freiburg im Europa League-Spiel gegen Qarabag Agdam auf die Siegerstraße. Gelingt das auch gegen Piräus? (Archivfoto) © Ulmer/Imago

Der SC Freiburg muss in der Europa League bei Olympiakos Piräus ran. Wo Sie das Spiel heute live im TV und im Live-Stream sehen.

Piräus – Neben der Bundesliga ist der SC Freiburg auch erfolgreich in die Europa League gestartet. Am ersten Spieltag konnten sich die Breisgauer rund um Christian Streich und Kapitän Christian Günter in einem Kampfspiel gegen Qarabağ Ağdam mit 2:1 durchsetzen. Dass es am Ende noch eng wird, war in den ersten 15 Minuten noch nicht abzusehen. Vincenzo Grifo und Neuzugang Ritsu Doan brachten den SCF schnell in Führung, anschließend übernahmen die Aserbaidschaner immer mehr das Spiel – der Anschlusstreffer durch Marko Vesovic war die Folge.

Für Christian Streich war das jedoch keine Überraschung. „Qarabag ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, die aus einer guten Systematik taktisch hervorragend agiert“, erklärte der SC-Trainer nach der Partie. Insofern kann Streich mit seinen Spielern mehr als zufrieden sein, die ihm zufolge mit „großartiger Mentalität“ gegen den Ball gearbeitet haben.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Kann die Streich-Truppe in der Euro League nachlegen?

Diese „großartige Mentalität“ muss der SC Freiburg auch am zweiten Spieltag der Europa League auf den Platz bringen, wenn die Reise zum griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus ansteht. Die Stimmung im Karaiskakis-Stadion ist berüchtigt. Gepaart mit der spielerischen Qualität – jüngst verpflichteten die Griechen den fünffachen Champions League-Sieger Marcelo – wird das für Streich und sein Team keine leichte Aufgabe.

Doch auch Piräus hat im Europa League Spiel gegen den SC Freiburg etwas zu beweisen. Am ersten Spieltag unterlagen die Griechen mit 1:2 beim FC Nantes. Im Europapokal-Heimauftakt muss sich Piräus steigern, wollen sie nicht früh in Zugzwang geraten. Christian Streich wird sich durch das Ergebnis bestätigt sehen. „Ich sehe alle vier Teams auf ähnlichem Niveau. Es kann sein, dass am Ende zwischen dem 1. und 4. Platz nur ein ganz kleiner Unterschied sein wir“, erklärte der Freiburger nach Spieltag Nummer eins.

Das Europa League-Spiel des SC Freiburg bei Olympiakos Piräus findet am Donnerstag, 15. September 2022, um 18.45 Uhr im Karaiskakis-Stadion in Piräus statt. Hier sehen Sie, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League-Partie nicht live Free TV zu sehen

Der Free-TV-Sender RTL hat sich die Rechte an den Europa League-Spielen gesichert.

hat sich die Rechte an den Europa League-Spielen gesichert. RTL zeigt das Auswärtsspiel des SC Freiburg bei Olympiakos Piräus am Donnerstag, 15.09.2022, jedoch nicht live und in voller Länge im Free-TV.

SC Freiburg bei Olympiakos Piräus: Europa League im Live-Stream bei RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg am Donnerstag, 15.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am Donnerstag, , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es allerdings nicht.

gibt es allerdings nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

