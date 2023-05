RB Leipzig gegen Werder Bremen: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

RB Leipzig empfängt am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Leipzig - RB Leipzig feierte am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Champions League-Qualifikation. Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Freiburg haben es die Sachsen nun in der eigenen Hand, sich erneut für die Königsklasse es europäischen Fußballs zu qualifizieren. Nächster Gegner ist der SV Werder Bremen, der kurz vor dem Klassenerhalt steht.

„Die Werderaner haben sich eine gute Ausgangsposition, um den Klassenerhalt erarbeitet. Sie spielen die gesamte Saison über auf einem guten Niveau und haben am Sonntag die Chance, ihr Ziel - den Klassenerhalt - fix zu machen“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Werder Bremen.

RB Leipzig gegen Werder Bremen: Gastgeber mit selbstbewusstem Ziel

„Es wird eine schwierige Aufgabe für uns. Vor allem, weil Bremen auswärts stärker als zu Hause ist. Doch auch wir haben unsere Ziele und wollen unser vorletztes Heimspiel konsequent nutzen“, so Rose weiter, der das selbstbewusste Ziel für die letzten Spiele nannte: „Drei Siege aus den letzten drei Spielen, das hat die Mannschaft als Ziel ausgesprochen! Das Ziel meiner Jungs gefällt mir, dementsprechend müssen wir aber auch auftreten.“

Ein Sonderlob bekam Haidara von seinem Coach vor dem Bremen-Spiel: „Doudou ist ein super Typ. Er hat sich in dieser Saison noch einmal stark weiterentwickelt und einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem beim Thema Strategie. Er weiß seine Position nun noch besser zu begleiten. Haidara ist ein ehrgeiziger, aber trotzdem witziger Junge, mit dem man viel Spaß haben kann. Er ist für uns eine sehr positive und wichtige Erscheinung.“

Die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen steigt am Sonntag, 14. Mai 2023, um 17.30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen RB Leipzig und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 14. Mai 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

