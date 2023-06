Polen gegen Deutschland: Länderspiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Polen. So sehen Sie das Länderspiel der DFB-Elf in Warschau live im TV und im Stream.

Warschau – Die deutsche Nationalmannschaft hat im ersten von drei Testspielen enttäuscht. In der Partie gegen die Ukraine, die gleichzeitig die 1000. der Verbandsgeschichte war, kam die DFB-Auswahl nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Joshua Kimmich rettete das Remis kurz vor Schluss mit einem verwandelten Elfmeter.

Polen gegen Deutschland: Test-Länderspiel in Warschau

„Wir haben gut angefangen, es lief alles sehr wunderbar“, sagte Hansi Flick nach der Partie im ZDF: „Dann haben wir individuelle Fehler gemacht und haben gesehen, dass die Mannschaft nicht mit der breitesten Brust aufgetreten ist. Es tut mir leid für die Mannschaft, weil sie wirklich alles versucht hat. Zum Glück hat sie wenigstens noch den Ausgleich geschafft.“

Die nächste Partie für die deutsche Nationalmannschaft findet in Warschau gegen Polen statt. Hansi Flick hat die Vorbereitung noch ohne Ilkay Gündogan und Robin Gosens begonnen. Dem Duo hatte der Bundestrainer nach dem Champions-League-Finale, das Gündogan mit Manchester City gegen Gosens‘ Inter Mailand mit 1:0 gewann, noch einige freie Tage gewährt.

Deutschland trifft auf Polen. © IMAGO/Michael Taeger

Die deutsche Mannschaft wird das Abschlusstraining vor der Partie gegen Polen in Frankfurt abhalten, anschließend gehts nach Warschau für den DFB-Tross. Nicht dabei sein wird der angeschlagene Stürmer Timo Werner, der weiterhin mit Problemen am Sprunggelenk ausfallen wird. Flick hatte angekündigt, auch gegen Polen auf die Dreierkette setzen zu wollen, trotz eklatanten Abwehrschwächen im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine.

Das Länderspiel zwischen Polen und Deutschland findet am Freitag, 16. Juni 2023, in Warschau statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Polen gegen Deutschland: Länderspiel live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ARD überträgt das Länderspiel zwischen Polen und Deutschland live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Polen gegen Deutschland: Länderspiel live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Polen und Deutschland am Freitag (16.06.2023) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

am Freitag (16.06.2023) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden. ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.