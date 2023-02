VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der BVB ist zu Gast beim VfL Bochum. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der VfL Bochum empfängt im DFB-Pokal-Achtelfinale Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Bochum - Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zu einem Ruhrpott-Derby, denn der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund. Die Gastgeber gehen als Außenseiter in die Partie, trotzdem muss der BVB eine starke Leistung bringen, um die Bochumer an der Castroper Straße zu besiegen. „Es ist ein Derby, das Flutlicht brennt. Die Spieler sind heiß, schöner kann es gar nicht sein. Die Vorzeichen sind klar, der BVB spielt Champions League, wir wollen in der Liga bleiben. Wir wollen zeigen, dass wir in der Region auch eine Rolle spielen“, sagte Bochum-Coach Thomas Letsch auf der Pressekonferenz vor der Partie.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Ich könnte natürlich den Spruch bringen: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“. Davon halte ich nicht so viel. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, es dem Gegner schwer zu machen. Wenn wir das morgen schaffen, haben wir eine Chance“, so Letsch weiter. Eine Aufstellung für das Duell mit dem BVB verrät der 54-Jährige nicht: „Ich bin froh, dass ich personell die Qual der Wahl habe. Wenn ich heute das Training beobachtet habe, dann fällt mir die Entscheidung noch schwerer. Die Jungs haben hohe Ansprüche, sie wollen spielen. Ich freue mich, dass ich diese Luxussituation habe.“

BVB-Trainer Edin Terzic gibt sich selbstbewusst vor dem Duell in Bochum: „Bochum tritt zuhause stark und dominant auf. Es wird ein leidenschaftliches Spiel, viel wird über Zweikampfhärte gehen. Wenn wir bei unseren Abläufen aus den letzten Spielen bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir in die nächste Runde einziehen.“

Der BVB-Coach erwartet ein intensives Spiel im Stadion an der Castroper Straße. „Es ist ein KO-Spiel. Eine Partie, in der es keine zweite Chance geben wird. Ein Revier-Duell ist etwas Besonderes – den Kampf wollen wir annehmen. Ich bin mir sicher, dass uns eine sehr hitzige und leidenschaftliche Atmosphäre erwarten wird“, so Terzic weiter.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund findet am Mittwoch, 8. Februar 2023, in Bochum statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund8 live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfL Bochum gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)