Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf Hertha BSC. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Düsseldorf – Am 1. Spieltag der neuen Saison in der 2. Bundesliga treffen zwei Vereine aufeinander, die ein Wörtchen mitreden könnten um den Aufstieg. Fortuna Düsseldorf empfängt Absteiger Hertha BSC und will direkt ein Ausrufezeichen setzen zum Start der Spielzeit. In der letzten Saison standen die Rheinländer am Ende auf Platz vier, dieses Mal soll es weiter nach oben gehen.

„Meine Erwartung ist, dass wir viel Intensität und Leidenschaft auf den Platz bringen, uns im besten Fall schadlos halten und wir Spaß am Fußball haben. Die Jungs fühlen sich gut mit dem, was wir in der Vorbereitung erarbeitet haben. Es wird ein interessantes Spiel gegen einen guten Gegner“, spricht Düsseldorf-Coach Daniel Thioune über seine Erwartungen vor der Partie.

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC: Wer holt sich die ersten drei Punkte?

„Hertha BSC hat viele Spieler abgegeben und verpflichtet. Sie haben sich mit Spielern verstärkt, die die 2. Bundesliga gut kennen. Ich schätze die Qualität des Gegners als hoch ein. Wenn es um Favoriten in der Liga geht, wird schnell Hertha BSC genannt“, so der F95-Trainer über den Gegner.

Hertha BSC ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Die Berliner wollen die Punkte aus Düsseldorf entführen. „Wir gehen in jedes Spiel mit dem Willen, es zu gewinnen. Wenn wir Weihnachten noch hier sitzen und eine Chance nach oben haben, dann ist es gut. Wir haben sehr viele Umbrüche hinter uns, müssen eine Achse aufbauen“, bestätigte Pal Dardai auf der Pressekonferenz.

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC findet am Samstag, 29. Juli 2023, in Düsseldorf statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC wird live und in voller Länge im Free-TV beim Sender Sport1 übertragen.

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Düsseldorf startet am Samstag, 29. Juli 2023 , um 20 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

