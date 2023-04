FC Barcelona gegen Real Madrid: El Clásico jetzt live im TV und im Stream

Der FC Barcelona muss am 26. Spieltag der LaLiga gegen Real Madrid ran. So sehen Sie El Clásico jetzt live im TV und Stream.

Barcelona - Es ist wieder soweit, in der spanischen LaLiga steht der El Clásico an zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Die Partie findet im Camp Nou statt und ist völlig offen, obwohl die Gastgeber weit vor dem Kontrahenten aus der Hauptstadt liegen in der Tabelle. Barcelona ist Spitzenreiter und hat neun Punkte Vorsprung auf den amtierenden spanischen Meister und Champions League-Sieger.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Wer gewinnt El Clásico?

Real Madrid steht beim Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona gehörig unter Druck, denn bei einer Niederlage scheint die spanische Meisterschaft zugunsten der Katalanen entschieden zu sein, zu groß wäre dann der Vorsprung von zwölf Zählern. Bei einem Erfolg der „Königlichen“ wäre der Kampf um den Titel plötzlich wieder offen, denn dann würde Real den Rückstand auf sechs Punkte verkürzen.

In der ewigen Bilanz des El Clásico liegt Real Madrid mit 81 Siegen gegenüber 79 Siegen knapp vorne. Zudem gab es 39 Remis. Das Torverhältnis ist mit 316:316 komplett ausgeglichen. Die letzten beiden Spiele zwischen den beiden Klubs konnte der FC Barcelona für sich entscheiden. Den letzten Erfolg von Real Madrid über den FC Barcelona gab es im Oktober vergangenen Jahres.

Der El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid steigt am Sonntag, 19. März 2023, um 21 Uhr in Barcelona. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Barcelona gegen Real Madrid: El Clásico live im Free-TV?

Der El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der LaLiga liegen komplett beim Streaminganbieter DAZN.

FC Barcelona gegen Real Madrid: El Clásico im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird den El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. März 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

