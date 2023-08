Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Die Sommerpause ist endlich zu Ende und die Bundesliga startet in die Saison 2023/24. Am 1. Spieltag kommt es zum Duell Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln, in dem die Gastgeber klarer Favorit sind, doch auch die Gäste rechnen sich gerade zu Beginn der Spielzeit etwas aus beim Titelaspiranten.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

„Wir freuen uns extrem auf das Spiel. Für jeden Trainer und Spieler ist es immer ein besonderes Erlebnis, in Dortmund zu spielen“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim BVB: Unklar ist, ob Torjäger Davie Selke zum Einsatz kommen wird. Der Angreifer hatte sich beim Pokalspiel in Osnabrück verletzt und ist angeschlagen.

„Es ist nicht leicht für sie, da sie wichtige Spieler vor der Saison verloren haben. Ein schwieriger Gegner, der immer hungrig und mutig ist. Wir haben in den letzten Jahren gespürt, dass sie unangenehm sein können“, zeigt BVB-Coach Edin Terzic großen Respekt vor dem Außenseiter aus der Domstadt.

Der BVB trifft auf den 1. FC Köln. © IMAGO/Blatterspiel

„Die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung von Spiel zu Spiel gesteigert. Damit waren wir zufrieden. Am Samstag geht es darum, das zu beweisen und weiter fortzuführen. Wir wollen dann den nächsten Schritt gehen“, so Terzic weiter, derr optimistisch in die neue Bundesliga-Saison geht: „Wir haben riesiges Vertrauen in unsere Spieler und sind uns sehr, sehr sicher, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere Ziele zu erreichen.“

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln steigt am Samstag, 19. August 2023, um 18:30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 19. August 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)