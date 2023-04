Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen empfängt am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Leverkusen - In der Fußball-Bundesliga geht es weiter mit dem 29. Spieltag und die Spannung steigt immer weiter, denn es geht auf die Zielgrade zu. Zahlreiche Mannschaften kämpfen noch um Meisterschaft, internationale Plätze oder den Klassenerhalt und brauchen jeden Punkt. Im Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig geht es für beide Teams noch um einiges in der Endphase der Saison.

„Wir brauchen eine gute Teamleistung gegen diesen Gegner, der sehr gut drauf ist. Sie spielen sehr energetisch, mit viel Power und einer unglaublichen Wucht. Zudem hat Bayer ein unglaubliches Umschaltspiel und geht ein unfassbares Tempo. Frimpong, Diaby, Adli, alle tolle Fußballer. Sie sind aber auch hinten stark, physisch präsente Jungs, die abräumen und anleiern können“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie in Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

„Wir müssen Verantwortung für den Ball übernehmen. Das heißt: Keine einfachen Ballverluste. Wir müssen zum Abschluss kommen und unsere Angriffe zu Ende spielen. Zudem sollten wir auf das Tempo gut vorbereitet sein. Wenn wir Bälle verlieren, braucht es eine gute Positionierung gegen den Ball, eine solide Restverteidigung. Das heißt insgesamt, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so Rose weiter.

Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der RB-Coach ist optimistisch, dass die eigenen Ziele erreicht werden können in der aktuellen Saison: „Für jeden Verein ist jetzt jedes Spiel wichtig. Natürlich schauen wir, was die Gegner machen. Dennoch müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben erfüllen. Wir haben viel in der eigenen Hand, wenn nicht sogar alles. Insgesamt fühlen wir uns gut aufgestellt, hatten eine gute Trainingswoche und wollen unsere Ziele am Ende erreichen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig steigt am Sonntag, 23. April 2023, um 17.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 23. April 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

