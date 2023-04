1. FC Magdeburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Der 1. FC Magdeburg empfängt am 30. Spieltag der 2. Bundesliga den Hamburger SV. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Magdeburg – Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga treffen Ab- und Aufstiegskampf aufeinander. Während der HSV in Magdeburg einen weiteren großen Schritt in Richtung Erstliga-Rückkehr machen und nach Möglichkeit den 1. FC Heidenheim von Platz zwei verdrängen möchte, fassen die Gastgeber den Klassenerhalt an. Spannung ist in diesem Elb-Duell allemal geboten: Bereits im Hinspiel ging es eng zur Sache, als der 1. FCM überraschend mit 3:2 im Hamburger Volksparkstadion gewann.

Die passende Kulisse für ein packendes Fußballspiel ist auf jeden Fall geboten. Die MDCC-Arena wird mit 27.050 Zuschauern erstmals überhaupt ausverkauft sein. „Es ist ein toller Rahmen für so ein Spiel“, sagte FCM-Trainer Christian Titz, der 2018 selbst den HSV coachte. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass in der Region um Magdeburg auch viele Fans der „Rothosen“ leben, sprach Titz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von „einer außergewöhnliche Atmosphäre“.

1. FC Magdeburg gegen den Hamburger SV: Wer gewinnt die Partie?

Der HSV, aktuell mit 56 Zählern auf Platz drei, möchte in diesem Jahr endlich aufsteigen. Nach dem 4:3-Sieg im Stadtderby gegen St. Pauli sind die Euphorie und der Glaube an den Aufstieg wohl größer als je zuvor. „Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition“, sagte Trainer Tim Walter vor dem Spiel gegen Magdeburg. „Vor allem haben wir den Willen und die Überzeugung. Deswegen sieht es, glaube ich, ganz gut aus“, so der HSV-Coach, der den Schwung aus dem Derbysieg mit in die Partie gegen den FCM nehmen möchte.

Haben nach der 2:3-Hinspielniederlage noch eine Rechnung mit dem 1. FCM (l. mit Herbert Bockhorn) offen: Stürmer Robert Glatzel (r.) und sein HSV. © Imago / Jan Huebner

Der 1. FCM hingegen kommt dem großen Ziel Klassenerhalt immer näher. Nachdem der Aufsteiger zuletzt das direkte Duell bei der Braunschweiger Eintracht mit 2:1 für sich entscheiden konnte, steht er nun mit 35 Punkten auf dem zwölften Rang und hat fünf Spieltag vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit einem Sieg gegen den HSV wäre der Verbleib in der zweiten Liga vorzeitig greifbar.

Das Spiel des 30. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV findet am Samstag, 29. April 2023, in Magdeburg statt. Anpfiff ist um 13:00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Magdeburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 30. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Magdeburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Magdeburg gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Magdeburg startet am Samstag, 29. April 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

