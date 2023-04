St. Paulis Himmelsstürmer

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Ein Serientäter: St.Pauli-Trainer Fabian Hürzeler. Foto: dpa © dpa

Fabian Hürzeler, gerade 30 geworden, hat den zuvor abstiegsgefährdeten Kiezklub mit dem Zweitligarekord von neun Siegen in Serie in die Nähe der Aufstiegsränge geführt.

Es geht dem Zweitligisten FC St. Pauli gerade gut. Erstens: Wegen des zunehmend einflussreicheren Pauli-Bosses Oke Göttlich im Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) findet in diesen Wochen das statt, was Kritiker als eine „St.-Paulisierung der Bundesligen eins und zwei“ bezeichnen. Bedeutet: Kleinere und mittlere Klubs begehren gegen die Großen auf und wehren sich gegen raumgreifende Schritte der Geldvermehrung durch einen Milliardenkontrakt mit einer Heuschrecke, Ausgang ungewiss. Am Ende des Frühjahrs wissen wir mehr.

Dann könnte der Stadtteilklub mit dem alternativen, antirassistischen Markenkern, zweitens, auch sportlich etwas auf die Beine gestellt haben, das zur Jahreswende noch nicht einmal Phantasten sich getraut hätten, überhaupt zu denken. Denn seinerzeit gastierten die Hamburger nur wegen der besseren Tordifferenz vor dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Magdeburg nicht auf einem Relegations- oder gar Abstiegsplatz. Der beliebte Trainer Timo Schultz musste gehen. Eher unüblich in der Branche, dass ein Chefcoach durch dessen Assistenten ersetzt wird, zumal es sich in diesem Fall um einen 29-jährigen No-Name handelte.

Dem HSV im Nacken

Der graumelierte Sportchef Andreas Bornemann ging das Wagnis dennoch ein, und Fabian Hürzeler, seit März frisch mit der Pro Lizenz vom DFB dekoriert, lieferte: Nach neun Siegen in Serie, einem neuen Zweitligarekord, mit nur drei Gegentoren (!) findet sich St. Pauli vor dem Spitzenspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) beim Zweiten 1. FC Heidenheim auf Rang vier der Tabelle wieder. Nationalspieler Emre Can, der in der Jugend des FC Bayern Seite an Seite mit Hürzeler im Mittelfeld unterwegs war, hat arithmetisch präzise schon gewitzelt: „Wenn er weiter so macht, ist er 2025 Champions-League-Sieger.“

Zum Stadtrivalen Hamburger SV haben die Braun-Weißen in diesem Jahr bereits elf Punkte aufgeholt und sind so sechs Zähler an die Rothosen herangeflogen gekommen. Am Freitag, 21. April, steigt das Derby im Volkspark.

Wer ist dieser Fabian Hürzeler? Auf jeden Fall das nächste Beispiel für einen Trainer, der - wie Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Edin Terzic, Enrico Maaßen, Daniel Farke, Ole Werner, Thomas Letsch, Domenico Tedesco, Florian Kohfeldt oder Pellegrino Matarazzo - früh wusste, dass es nicht zum Profi in der Bundesliga reichen würde und somit zeitig begann, sich tiefergehende Gedanken über den Fußball und die Tücken der Lehre zu machen.

Anruf bei Meikel Schönweitz, dem Juniorencheftrainer des Deutschen Fußball-Bundes, bei dem Hürzeler zwischen 2018 und 2020 fast zwei Jahre lang die U20-Nationalmannschaft mit betreuen durfte. Schönweitz berichtet, dass er gleich zwei Tipps bekommen habe, sich diesen jungen Mann mal anzuschauen, der gerade als Spielertrainer den zuvor fünftklassigen Dorfklub im oberbayerischen Pfarrdorf Pipinsried in die Regionalliga geführt hatte. Also machte sich Schönweitz auf in die Provinz - und bald darauf gehörte Hürzeler zu seinen Nachwuchstrainern. „Fabian hat bei uns im DFB von erfahrenen Trainern gelernt. Man sieht, dass er gereift ist. Wenn ich ihn bei St. Pauli in der Coachingzone beobachte, fällt mir auf: Da hätte er sich vor drei Jahren noch anders verhalten.“

Der Heißsporn ist perdu

Denn Hürzeler, inzwischen 30 Jahre alt, galt als Heißsporn. In seiner Zeit als Spielertrainer in Pipinsried sammelte er nicht weniger als 46 Gelbe Karten und sechs Platzverweise. „Ich war ein Hitzkopf“, räumt er ein. Aber er war mehr als das, wie Schönweitz bestätigt: „Wir haben nach fast zwei Jahren festgestellt: Er ist ein total spannender Trainer, der auf die Bühne bei einem Profiklub gehört.“ Hürzeler habe „eine direkte Art der Ansprache, aber auch ein sehr gutes Gespür für Spieler, und er besitzt die Fähigkeit, strategisch zu denken.“

Hürzeler wurde in Houston/Texas als Sohn eines Schweizers und einer Deutschen geboren, sein Vater war Zahnarzt und siedelte bald nach Freiburg über, drei Jahre später nach München, wo der talentierte Sohn es beim FC Bayern bis zum Kapitän der A-Junioren brachte und unter Mehmet Scholl bei der U21 Stammspieler wurde.

Zu den Bayern-Profis war der Sprung zu groß, Hürzeler versuchte es bei der TSG Hoffenheim, schaffte es immerhin ins Trainingslager der Profis unter Markus Gisdol, weiter aber nicht - und nahm nach einer Zwischenstation bei 1860 München den Doppeljob als Spieler und Trainer in Pipinsried an. „Ich habe dort gelernt, Verantwortung zu übernehmen“, sagt er rückblickend. Nebenbei nahm er ein Sportmanagement-Fernstudium auf, ehe er im Sommer 2020 von St. Pauli als Co von Timo Schultz verpflichtet wurde.

Dem vormaligen Chef habe er „viel zu verdanken“, sagt Hürzeler artig. Es sei ihm deshalb auch ein besonderes Anliegen gewesen, Schultz sehr zeitnah darüber zu informieren, dass er zu Weihnachten 2022 dessen Nachfolger würde. Natürlich gab es allerhand kritische Stimmen. Wie könnte man einen derart unerfahrenen Mann, noch dazu einen, der für den Niedergang im alten Jahr als Assistent mitverantwortlich gewesen sei, im Abstiegskampf der zweiten Liga zum Chef befördern?

Mittlerweile meckert niemand mehr. Wahr ist aber auch, dass die unfassbare Serie von neun Siegen in Folge keinesfalls nur auf überzeugenden Leistungen beruhte. Sondern mitunter auch auf Spielglück wie zuletzt beim 1:0 in Regensburg. „Da haben wir nicht wie ein HSV-Jäger gespielt“, räumte Hürzeler gerade erst im NDR-Sportclub ein.

Sportchef Bornemann hat derweil allen Anlass, sich selbst auf die Schultern zu klopfen, lobt aber stattdessen lieber den Trainer: „Er hat eine hohe innere Überzeugung und Klarheit, wie er Fußball spielen will, wie er über den Sport denkt und wie er es vermitteln will. Das gibt ihm eine große Sicherheit.“ Aber Fabian Hürzeler weiß natürlich auch: Ein echter Profitrainer ist man erst, wenn man auch mal Krisen überstanden hat. Das dürfte er in dieser Saison nicht mehr hinkriegen.