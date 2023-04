SSC Neapel gegen AC Mailand: Serie A live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Der AC Mailand ist am 28. Spieltag der Serie A zu Gast bei der SSC Neapel. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Neapel – Die europäischen Top-Ligen biegen so langsam auf die Zielgerade ein und in den meisten Verbänden ist die Spannung im Kampf um die Meisterschaft groß. In der Bundesliga gibt es beispielsweise ein knappes Rennen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München und in der englischen Premier League duellieren sich der FC Arsenal und Manchester City um den Titel.

Einzig in der italienischen Serie A scheint die Meisterschaft entschieden zu sein. Die SSC Neapel spielt eine überragende Saison und ist der Konkurrenz meilenweit enteilt. Nach 27 Spieltagen liegt Neapel 19 Punkte vor Verfolger Lazio Rom. Die Meisterschaft ist dem Champions League-Teilnehmer praktisch nicht mehr zu nehmen. Ein weiteres Ziel des italienischen Top-Teams ist der Sieg in der Königsklasse, in der sich Neapel durch souveräne Siege gegen Eintracht Frankfurt für das Viertelfinale qualifiziert hat.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Gastgeber in Favoritenrolle gegen amtierenden Meister

Der AC Mailand, kommender Gegner des SSC Neapel, kämpft dagegen noch um die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Der amtierende italienischen Meister liegt derzeit auf Platz vier, hat aber nur einen Zähler Vorsprung auf die AS Rom auf dem fünften Rang, der lediglich für die Europa League berechtigt. Ein Sieg beim Tabellenführer wäre für die Rossoneri ein wichtiges Statement an die Konkurrenz aus der Hauptstadt.

SSC Neapel trifft auf den AC Mailand. © IMAGO

Die Serie-A-Partie zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand steigt am Sonntag, 2. April 2023, um 20.45 Uhr in Neapel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Serie A live im Free-TV?

Das Serie-A-Spiel zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Serie A liegen derzeit beim Streaminganbieter DAZN.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Serie A im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Serie-A-Match zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 2. April 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

