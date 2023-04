SSC Neapel gegen AC Mailand: Champions League heute live im TV und Stream

Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse

Im Viertelfinal-Duell zwischen Neapel und AC Mailand ist noch nichts entschieden. Alle Infos zur Übertragung des Rückspiels im TV und Stream.

Neapel - Der Kampf um das Halbfinale der Champions League zwischen der SSC Neapel und AC Mailand geht am Dienstag, 18. April 2023, in die zweite und damit alles entscheidende Runde. Das Hinspiel endete knapp mit 1:0 zugunsten der Mailänder. Anpfiff des Rückspiels ist um 21 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel.

Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League: Neapel gegen AC Mailand wird bei DAZN übertragen

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt das Rückspiel zwischen Neapel und Mailand live und exklusiv ab 21 Uhr im Live-Stream.

Als Kommentator ist Mario Rieker im Einsatz - ihm zur Seite stehen wird Experte Sandro Wagner.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Smart TV, Apple TV und Fire TV Stick auch auf dem TV-Gerät empfangen werden. Zudem ist das Spiel ab 20.45 Uhr auch auf dem TV-Sender DAZN 1 zu sehen.

Neapel zuletzt mit zwei Niederlagen infolge gegen AC Mailand

Noch ist der Halbfinal-Zug aus Sicht der Neapolitaner nicht abgefahren. Durch das 0:1-Defizit aus dem Hinspiel braucht es zu Hause im stimmungsvollen Stadio Diego Armando Maradona nun jedoch einen Sieg für das Weiterkommen. Zudem will das Team von Luciano Spalletti die aktuelle Negativserie gegen AC Mailand beenden. Im April setzte es bereits zwei Pleiten gegen die Rossoneri: einmal in der Liga (0:4) und zuletzt eben das Hinspiel in der Königsklasse.

+ Neapel will in der Champions League gegen AC Mailand ins Halbfinale einziehen. © IMAGO

Im Halbfinale könnte es dann übrigens zum nächsten rein italienischen Duell kommen. Inter Mailand setzte durch den 2:0-Hinspiel-Erfolg gegen Benfica Lissabon den Kurs klar auf Halbfinale.

SSC Neapel empfängt AC Mailand: Die Übertragung der Champions League im Überblick

Begegnung SSC Neapel - AC Mailand Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) TV DAZN 1 Live-Stream DAZN

