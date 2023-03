Sportsmann Christian Streich

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Fairer Sportsmann: Christian Streich. Foto: Dpa © dpa

Der Freiburger Trainer spricht nicht nur drüber, sondern lebt Fairness vor - auch auf Kosten eines eigenen Nachteils.

Es sind manchmal Kleinigkeiten, die den Ausgang eines Fußballspiels ausmachen. Am Sonntagabend vor dem 1:1-Ausgleichstreffer von Mainz 05 gegen den SC Freiburg geriet das faire Verhalten von Christian Streich augenfällig.

Es lief schon die Nachspielzeit der Nachspielzeit, als der Ball auf den Freiburger Trainer in dessen Coachingzone zurollte. Streich hätte nur, wie branchenüblich, einen Schritt zur Seite hüpfen brauchen. Der Ball hätte sich an den Ersatzspielern und Betreuern verheddert, und ehe der Mainzer Verteidiger Silvan Widmer hätte einwerfen können, wären weitere Sekunden vergangen.

Stattdessen bückte sich Streich, nahm den Ball in die Hände und überreichte ihn Widmer an der Außenlinie. Der warf weit Richtung Freiburger Strafraum ein, der Ball wurde von Abwehrspieler Stefan Bell verlängert, ehe er über Mittelstürmer Ludovic Ajorque zu Joker Karim Onisiwo gelangte. Abschluss mit links, Tor, 1:1. Zwei Punkte verloren für Freiburg im Kampf um einen Champions-League-Platz.

Interessant ist Streichs vorbildliches Verhalten vor allem vor dem Hintergrund seiner bemerkenswerten Aussagen vom vergangenen Donnerstag nach dem Ausscheiden in der Europa League gegen Juventus Turin. Der 56-Jährige fordert schon lange, dass Spielverzögerungen im Fußball sanktioniert werden. Diesmal tat er es mit besonderem Verve. Sein Ärger war nachvollziehbar. „Ich glaube, in Turin und auch beim Rückspiel war es 40-mal, wo jemand den Ball mitgenommen hat, nachdem es Freistoß für uns gab.“ Diese Unsitte sei keinesfalls nur typisch für Juventus Turin, sondern passiere viel zu häufig „auch in der Bundesliga“.

Vorbild Handball

Er habe dafür keinerlei Verständnis - und spricht damit sicher vielen Fußballfans aus dem Herzen. „Alles wird sanktioniert – und das nicht? Auf Uefa-Ebene nicht und in der Bundesliga auch nicht – das ist mir vollständig rätselhaft.“ Streich rät dazu, der Fußball möge sich den Handball zum Vorbild nehmen, wo Spielverzögerungen unmittelbar mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt werden und seitdem kaum noch vorkommen. „Warum wird es nicht wie im Handball gemacht? Wer den Ball in die Hand nimmt, kriegt Gelb. Das geht drei Wochen, dann macht es niemand mehr.“ Der Fußball würde von Konsequenz bei so etwas „Entscheidendem“ nur profitieren, „weil dann das Spiel fortgesetzt werden kann – dann ist Fairness“. Die hat Streich in Mainz vorgelebt. Zur Orientierung auch für Berufskollegen: Es sollte keine auffällige Ausnahme bleiben.