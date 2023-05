Krebskranker Christoph Daum: Fans feiern Auftritt im Sport1-Doppelpass

Von: Alexander Kaindl

Christoph Daum leidet an Lungenkrebs. Trotzdem ist der ehemalige Bundesliga-Trainer der Doppelpass-Einladung gefolgt. Zur Freude der Fans.

München – Es war eine Nachricht, die Fußballfans in ganz Deutschland erschüttert hat. Christoph Daum, Trainer-Legende der Bundesliga, hat Krebs. Der Meistercoach des VfB Stuttgart und das Gesicht von Bayer Leverkusen zur Jahrtausendwende erhielt die Diagnose im vergangenen Sommer.

Christoph Paul Daum Geboren: 24. Oktober 1953 (Alter: 69 Jahre), Zwickau Stationen als Trainer (u. a.): 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt Größte Erfolge: Deutscher Meister (1992), Türkischer Meister (1995, 2004, 2005), Österreichischer Meister (2003)

Christoph Daum und sein Krebs: „Heimtückische Erkrankung, die ich habe“

Seitdem hat Daum einige Male über seinen Lungenkrebs gesprochen. Jetzt, am 30. April, war er zu Gast im Sport1-Doppelpass. Und sowohl von Moderator Florian König als auch von etlichen Fans erhielt der inzwischen 69-Jährige viel Zuspruch.

König freute sich sehr, den ehemaligen Trainer zu sehen. Und er sprach ihn auch direkt auf seinen aktuellen Zustand an. „Es ist eine heimtückische Erkrankung, die ich habe“, meinte Daum darauf. Dank der Maske von Sport1 sehe er aber gut aus, wie er mit einem Lachen kommentierte.

Christoph Daum bei seinem Auftritt im Sport1-Doppelpass. © Screenshot Sport1

Auf Twitter gab es viele Reaktionen auf den Daum-Auftritt. Wir haben eine Auswahl der Tweets zusammengestellt.

Es ist schön, Christoph Daum zu sehen! Weiter kämpfen!

Christoph Daum...Idol meiner Jugend, kongenialer Trainer, einer, der Hoeneß die Stirn geboten hat, leider leider leider kein Nationaltrainer, ließ sich niemals was sagen, toller Typ.

Schön, Sie wieder zu sehen, Christoph Daum. Bleiben Sie positiv und gesund.

Schön, Christoph Daum zu sehen. Er sieht ziemlich vital aus.

Gute Besserung, Christoph Daum, und hoffentlich vollständige Gesundung.

Christoph Daum war früher starker Raucher: „Hat ganz sicher zu meiner Erkrankung beigetragen“

Daum, früher starker Raucher, sprach jüngst in einem Interview mit der Sport Bild ganz offen über den Krebs. „Ich habe zwischen einer halben und einer Packung am Tag geraucht. Das hat ganz sicher zu meiner Erkrankung beigetragen.“ Dann habe er nach 38 Jahren von einem Tag auf den anderen aufgehört. „Das ist eine reine Willenssache. So bin ich.“

Daum geht realistisch mit seiner Erkrankung um. „Es wäre Wunschdenken zu glauben, den Krebs besiegen und sagen zu können: Der ist weg.“ Bei ihm gehe es, wie er im Sport-Bild-Interview weiter erklärte, eher darum, sagen zu können: „Wir haben ihn unter Kontrolle und ich kann damit alt werden. Dafür werden noch einige Therapien nötig sein.“

Christoph Daum: Meister mit Stuttgart, Drama mit Leverkusen

Daum arbeitete zuletzt von 2016 bis 2017 als rumänischer Nationaltrainer. In Deutschland dirigierte er den VfB Stuttgart 1992 zur Meisterschaft, war zuvor beim 1. FC Köln tätig. Mit Bayer Leverkusen schrammte er 2000 haarscharf am Bundesliga-Titel vorbei, unvergessen ist die 0:2-Pleite in Unterhaching, die die Werkself zu „Vizekusen“ werden ließ.

Daum trainierte 2011 noch Eintracht Frankfurt – wichtige Stationen in seiner Karriere waren außerdem Österreich und die Türkei. In den Neunzigern und Zweitausendern heimste er mit Besiktas, Fenerbahce und Austria Wien einige Titel ein. (akl)