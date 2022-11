WM 2022: Hier sehen Sie Kamerun gegen Serbien jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM in Katar kommt es zum Duell Kamerun gegen Serbien. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe G Kamerun und Serbien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Rigobert Song, Trainer der Nationalmannschaft von Kamerun, will mit seinem Team ins Halbfinale der WM in Katar. Ein selbstbewusstes Ziel, vor allem nach der Auftaktpleite gegen die Schweiz. „Wir glauben an unseren Traum“, sagte Song vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Serbien. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber abgerechnet wird nach dem Turnier. Ich denke, wir sollten nicht so viel daran denken, was passiert, wenn wir verlieren. Ich denke auch nicht darüber nach, was die Zukunft für mich bringt. Wenn das Turnier vorbei ist, haben wir genug Zeit, uns Gedanken zu machen“, so der Coach Kameruns weiter.

WM 2022: Kamerun und Serbien wollen ersten Sieg

Bei Gegner Serbien gibts vor dem Spiel gegen Kamerun Ärger wegen einer nationalistischen Fahne, die in der Umkleidekabine der serbischen Mannschaft aufgehängt und fotografiert wurde. Weil darauf auch die Umrisse des Kosovo unter den serbischen Nationalfarben zu sehen ist, leitete die FIFA Ermittlungen ein. Der kosovarische Verband FFK hatte die FIFA bereits zuvor aufgefordert, die Serben zu sanktionieren.

Im Duell zwischen Kamerun und Serbien geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition für den dritten und letzten Spieltag zu erarbeiten. Der Verlierer dieses Spiels hat so gut wie keine Chance mehr, das Achtelfinale der Weltmeisterschaft zu erreichen.

Anpfiff des Spiels zwischen Kamerun und Serbien bei der WM 2022 ist am Montag, 28. November 2022, um 11.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Kamerun gegen Serbien live im Free-TV?

Das Gruppenspiel der Gruppe G zwischen Kamerun und Serbien am Montag, 28.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

am Montag, 28.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Kamerun gegen Serbiena live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Kamerun und Serbien am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr .

. Um 10.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Kamerun gegen Serbien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Kamerun und Serbien am Montag, 28.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Montag, 28.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Kamerun gegen Serbien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)