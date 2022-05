SC Freiburg gegen RB Leipzig: So können Sie das DFB-Pokalfinale heute live im TV und Stream sehen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im DFB-Pokalfinale 2022 treffen RB Leipzig und der SC Freiburg aufeinander. © IMAGO/SVEN SIMON

Im Finale des DFB-Pokals treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. So sehen Sie das Spiel heute live im TV und Stream.

Berlin - Im Berliner Olympiastadion steht das Finale im DFB-Pokal an. In diesem Jahr haben sich die beiden Bundesligisten SC Freiburg und RB Leipzig qualifiziert und machen den Sieger unter sich aus. Für die Sachsen ist es das zweite Endspiel in Serie, nachdem sie im vergangenen Jahr Borussia Dortmund unterlegen waren.

„Ich bin mir sicher, dass sich ganz viele Leute in Deutschland einen Freiburger Sieg wünschen und ich wünsche es Christian Streich einfach, mal was zu gewinnen. Es würde ganz Deutschland gerne sehen, wenn er das Ding hochreißt. Es wäre ein Geschenk von uns an ihn“, sagte Freiburg-Angreifer Nils Petersen zur Sport-Bild.

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Wer gewinnt das Finale im DFB-Pokal?

Der ehemalige Nationalspieler Deutschlands sieht die Breisgauer gut vorbereitet: „Weil wir nicht den Druck tragen, das Finale schon zweimal verloren zu haben. Zudem haben wir in dieser Pokalsaison fünfmal auswärts gewonnen, und dieses Spiel ist wieder ein Auswärtsspiel. Auf dem Papier sind wir Außenseiter, trotzdem haben wir alle Lust auf einen Außenseitersieg und glauben, den entscheidenden Prozentpunkt besser sein zu können.“

„Einige unserer Jungs haben bereits Finalerfahrung. Ich bin schon der Meinung, dass es von Vorteil für einen Spieler ist, wenn man aus diesen Erfahrungen lernen konnte“, sagte Leipzig- Coach Domenico Tedesco vor dem Finale des DFB-Pokals, in dem seine Mannschaft der Favorit ist. Große Hoffnungen setzt RB Leipzig auf Christopher Nkunku. „Dass Christo aktuell Tore wie am Fließband schießt, hängt auch damit zusammen, dass die Mannschaft funktioniert. Er ist dann der Nutznießer am Ende einer Kette, die aufeinander abgestimmt ist. Das hilft uns natürlich ungemein“, so Tedesco.

Das Finale in DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig steigt am Samstag, 21. Mai 2022, um 20.00 Uhr im Berliner Olympiastadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Finale im DFB-Pokal live im Free-TV

Der Free-TV-Sender ARD zeigt das Finale im DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig am Samstag, 21.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das Finale im DFB-Pokal zwischen dem am Samstag, 21.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 19.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.00 Uhr.

SC Freiburg gegen RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Freiburg gegen RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Samstag, 21. Mai 2022, um 19.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Finale im DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Finale im DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

dem selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Das Finale im DFB-Pokal kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)